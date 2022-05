Viabilità, traffico a singhiozzo sulle autostrade liguri: in A10 code verso Ventimiglia

Liguria. Un incidente e i cantieri: sono queste le cause che questa mattina stanno causando code e rallentamenti sulle autostrade liguri.

Per quanto riguarda l’A10, si segnalano code in direzione Ventimiglia: 1 km tra Spotorno e Feglino per traffico intenso; 2 km tra Arenzano e Varazze per lavori e 1 km tra Genova Prà e Bivio A10/A26 per ripristino di un incidente, per fortuna non grave, che ha causato rallentamenti anche in A26. In direzione Gravellona Toce, infatti, si registrano 2 km di coda tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone.

In A7, invece, tra il Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto, al momento l’incolonnamento è di un chilometro per un veicolo in avaria.