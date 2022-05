Via libera dal Consiglio regionale al piano per il Pnrr : “Ora portare a casa i finanziamenti”

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la Relazione sui lavori della Commissione speciale con funzioni di studio sul Next Generation Eu (NGEU), che è stata istituita, con deliberazione del Consiglio regionale il 20 marzo 2021 e si è insediata il 4 maggio successivo per approfondire gli obiettivi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza per la Liguria.

Il presidente Davide Natale ha illustrato il lavoro svolto e gli argomenti degli incontri con i rappresentanti del Governo, degli Enti locali e dei principali portatori di interesse, i colloqui con il presidente della giunta, con gli assessori regionali competenti, i rappresentanti di Anci e delle amministrazioni territoriali e delle “strutture di missione”. La Commissione ha, inoltre, acquisito la relazione della Giunta sulle attività svolte dalle “Strutture di missione” per l’attuazione del PNRR.

Fra gli altri, la Commissione speciale ha avuto incontri anche con i rappresentanti delle Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Mar Ligure Orientale e ha ascoltato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali liguri.

Il vicepresidente della commissione Giovanni Boitano ha sottolineato che molti Comuni, soprattutto quelli più piccoli dell’entroterra, non possiedono competenze, strutture e personale idonei a consentirne la partecipazione ai bandi rilevando la necessità di sostenerli per permettere l’accesso ai fondi e non disperdere queste progettualità.

Nel dibattito sono intervenuti Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Chiara Cerri, Ferruccio Sansa, Veronica Russo, Gianni Pastorino, Robert Centi, Stefano Mai e Claudio Muzio.

“Con l’arrivo del Pnrr – ha evidenziato il presidente della commissione – arriveranno fondi per il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile, si avvieranno i progetti presentati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e del Mar Ligure Occidentale, si apriranno i bandi per le comunità energetiche e per la produzione di idrogeno”.

Ora si apre una fase successiva per attuare e concretizzare quanto presentato con le varie progettualità messe in campo nei diversi settori. Fondamentale non disperdere il lavoro svolto con vari soggetti, pubblici e privati, traguardando i finanziamenti per il territorio ligure.