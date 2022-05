Verde pubblico ad Albenga, Distilo: “I dinosauri spostati sul mare? Speriamo siano erbivori, almeno si prenderanno cura loro delle aiuole”

Albenga. “L’amministrazione sposta i dinosauri al mare per curare le aiuole abbandonate a se stesse. Uno dei dinosauri, infatti, è erbivoro: meno male cosi spostandolo per la città potremmo avere il verde curato. Ora speriamo che dopo averlo posizionato al mare lo porteranno in viale Otto Marzo, piazza Sacco e Vanzetti, viale Martiri della Foce e chi più ne ha più ne metta”. Diego Distilo, capogruppo di “Noi per Albenga”, ironizza circa lo stato del verde pubblico della città delle Torri.

La “occasione” è fornita dalla decisione dell’amministrazione comunale di spostare i dinosauri protagonisti di “Fior d’Albenga” sul lungomare.

Aggiunge Distilo: “Io non riesco a capire come un’amministrazione comunale non riesca ad andare negli uffici e redigere un cronoprogramma dei lavori senza aspettare le segnalazioni e le denunce dei cittadini che continuano a lamentarsi sui vari social. Mai vista una situazione di questo tipo in un città turistica. Ora non ci resta che attendere il prossimo evento sperando che questa volta vengano scelti i Flintstone come nuova attrazione per Albenga: le nostre strade e marciapiedi saranno il contesto perfetto per i simpatici personaggi”.