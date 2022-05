Varazze, Patrizia Ribolla relatrice al terzo incontro dei “venerdì storico-culturali”

Varazze. Il terzo e ultimo (per ora) appuntamento con i “venerdì storico-culturali”, organizzati nel mese di maggio 2022 dagli “Amici del Museo Archeologico di Alpicella – Mario Fenoglio”, si è svolto venerdì 27 maggio a Varazze, nel salone di Palazzo Beato Jacopo, con la conferenza dell’Antropologa Patrizia Ribolla, sul tema “Immaginare il Foresto. Un viaggio nell’antropologia del turismo”.

“Un discorso più che mai interessante per una città come Varazze che vive ormai di turismo, e da parecchi anni, dopo il tramonto delle proprie industrie cantieristiche e manifatturiere di vario tipo, per cui ci si deve adattare e promuovere nello steso tempo, per accogliere nel modo più congeniale questa fonte di lavoro con una mentalità moderna e dinamica – commentano dall’associazione Ponente Varazzino -. La Ribolla, con un linguaggio chiaro e suadente, simpaticamente aperto al colloquio e alle battute, ha percorso un vero, grande viaggio attraverso le varie tipologie del turista di oggi, partendo da un passato arcaico, dove, specialmente il ligure, piuttosto chiuso e anche musone (stundaio, per dirla nella sua vera accezione), è man mano maturato nella consapevolezza dei nuovi parametri da affrontare, pur non rinunciando alla propria proverbiale identità”.

“Con un lungo e interessante excursus nel tempo e nello spazio, la giovane e brillante antropologa ha ripercorso le caratteristiche umane del “viaggio”, inteso come conoscenza di usi e costumi di altri popoli che il cosiddetto turista occidentale, a partire dai classici “Tour” di cultura dell’800, ha compiuto e compie per entrare nell’odierna realtà. Un’analisi comportamentale che vede l'”indigeno” nostrano necessariamente adattarsi all’accoglienza consona ad un turismo che non è più quello di una volta, con periodi lunghi e anche più qualificanti, accettando e valorizzando nel modo migliore l’attuale “mordi e fuggi”, traendone motivi di studio e di intese a carattere umano e, non dimentichiamolo, commerciale”.

“Patrizia Ribolla, con chiare ed esaurienti argomentazioni, supportate da interessanti proiezioni, ha accompagnato il folto uditorio in un viaggio virtuale attraverso varie culture, in cui il tipo di turista attento agli usi e costumi dei luoghi visitati, si è trovato di fronte copie artefatte che nulla hanno a che fare con la realtà, “regalo” di un modernismo livellatore della vera “anima” popolare. Una conferenza che ha avvinto gli ascoltatori per il modo di esporre le problematiche trattate, quella di Patrizia Ribolla, antropologa di sicuro avvenire, preparata e sciolta nel suo interloquire con un pubblico, che questi appuntamenti degli Amici del Museo di Alpicella ha selezionato in una maniera semplicemente naturale, segno di un obiettivo centrato in pieno, che fa onore all’intera Varazze”, hanno concluso dall’associazione.

Presentatore dell’incontro, la “verve” di Giorgio Damele, preceduto dal saluto dell’Assessore alla Cultura Claudia Callandrone, che si è congratulata per il successo dell’iniziativa degli “Amici del Museo di Alpicella.”

Una targa, a ricordo della riuscita e bella manifestazione, è stata consegnata alla brava e simpatica antropologa Patrizia Ribolla.