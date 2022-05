Varazze. Festeggiati i primi 50 anni della Società Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze. I festeggiamenti si sono svolti sabato 21 maggio 2022, nelle base nautica dell’Associazione, sia per il ragguardevole traguardo dei suoi primi 50 anni di attività (Nozze d’oro: 1972/2022) e sia per l’inaugurazione ufficiale de “A baracca du pescou”, benedetta nella stessa mattinata.

All’importante evento sono intervenuti, portando le loro congratulazioni e complimenti per il lavoro fino a oggi svolto: il sindaco Luigi Pierfederici, accompagnato dall’assessore al patrimonio storico-culturale e all’Ambiente Mariangela Calcagno, l’assessore alle Finanze e Personale Laura Manna, la vicepresidente del Consiglio Comunale Michela Biggi, il capogruppo di Maggioranza Andrea Gandolfo, dal consigliere con delega agli Impianti Sportivi Daniele De Felice, del comandante dell’Ufficio Marittimo Luogotenente Np Agostino Gallo, il presidente Liano Lusso e alcuni soci dello Sporting Club – Pesca Sportiva Celle Ligure, i rappresentanti di varie associazioni sportive e di impegno sociale, molti soci e appassionati del mare.

Il presidente (da oltre 20 anni attivamente impegnato nella gestione con varie mansioni) Alberto Patrucco, fortemente alla barra del timone di un folto gruppo di appassionati della “tocca”, ha fatto un riepilogo della già lunga attività fin qui svolta, ricordando “la partenza dalla vecchia sede nel vecchio porto e l’attuale sistemazione nella nuova sede di via dei Tornitori, nella darsena del moderno porto turistico Marina di Varazze e in questa nuova e spaziosa area (la base nautica sul molo di sottoflutto) affacciata sul golfo di levante dove, oltre a quanto di competenza sportiva, viene curata l’accoglienza al mondo della scuola e ai minori in difficoltà, curando soprattutto l’educazione alle attività marinare e al rispetto della natura e della sua biodiversità”.

Nelle parole del sindaco sono echeggiati “i complimenti per questa sana e vitale realtà, che è anche vigilanza attiva sul mare e le sue bellezze, assicurando la presenza e il conforto dell’Amministrazione Pubblica per il suo vitale prosieguo”.

Molti i “personaggi” che hanno reso possibile questi primi 50 anni di attività nel ricordo dell’indimenticabile Flavio Roccatagliata “motore” dei primi tempi ruggenti, con i fasti del Trofeo Villa Araba e altre importanti manifestazioni sportive, in fattiva amicizia con la Lega Navale Italiana, presidente Elio Spallarossa, con il Varazze Club Nautico, Presidente Marcella Ercoli e il Museo del Mare, presidente Lorenzo Bolla: “Una carrellata di ricordi che spingono oggi più mai ad altri traguardi, da conseguire con nuove prospettive legate ai nuovi tempi e alle attuali problematiche”.

In questi 50 anni di attività, “in molti si sono dati da fare per dare un senso all’esistenza stessa dell’Associazione; per ragioni di spazio e per evitare spiacevoli dimenticanze non li nomineremo, ma il loro ricordo rimane fermo nel cuore di ciascuno degli attuali soci. Una bella e riuscita festa, profumata dalla simpatia e dalla fragranza delle focaccette che il ‘maestro’ di cucina Gaspare e la consorte Mariuccia, coadiuvati da alcune efficienti socie, hanno preparato in modo perfetto ed eccellente”.

“E adesso avanti cari pescasportivi, vi attendono altri traguardi di successi, ma anche di lavoro e di insegnamento alle nuove generazioni sul come comportarsi nei confronti del mare, nel rispetto della natura e dell’ambiente”.

In occasione della grande festa, il presidente Patrucco ha ringraziato ufficialmente Nicolò Damele e Gianantonio Cerruti, che hanno donato una barca in legno a remi (gozzo) all’Associazione, che la userà per le lezioni agli studenti delle scuole di Varazze e non solo. Infatti, l’APSDV collabora anche con le scuole di altri paesi liguri e regioni limitrofe, in collaborazione anche con la locale sezione della LNI, del VCN e Amici del Museo del Mare.

Per i 50 anni di fondazione, il Direttivo ha deciso di realizzare una lussuosa brochure a colori, 32 pagine più copertina con immagini e testo, destinata ai soci ed amici: un interessante excursus apprezzato da tutti i destinatari.

La bella giornata della grande famiglia dei Pescasportivi varazzini è stata interamente filmata dal Televarazze, intervenuta con il presidente Piero Spotorno e il cameraman, Giuseppe Bruzzone, per essere trasmessa non appena l’emittente varazzina sarà nuovamente operativa sotto la sua nuova veste.