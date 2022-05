Varazze, domenica torna il festival internazionale ExpoDanza

Varazze. “Siamo pronti a ripartire”, assicura il maestro coreografo Ciro Venosa, in questo caso anche art director di ExpoDanza International Dance Festival Competition.

La sua è un’affermazione accompagnata dallo sguardo elettrizzato, tipico di chi sta vivendo un’esperienza fantastica. E come non comprenderne lo stato d’animo: l’entusiasmo che trasmette trova fondamenta più che logiche, giacché reduci dal lunghissimo periodo di pandemia, come lui stesso sottolinea nel presentare l’evento in oggetto, che fra qualche giorno, domenica 8 maggio, coronerà a Varazze la messa in scena della sesta edizione, anche se ExpoDanza International Dance Festival Competition 2022 sarà solo il preludio di una futura prossima organizzazione in gran rispolvero.

Quella in programma domenica, a differenza delle passate edizioni, verrà infatti sviluppata in una sola giornata per poi ripresentarsi successivamente nel suo format ideale, con delle suggestive novità, da svelare nei mesi a venire.

L’appuntamento legato all’8 in Liguria, si caratterizzerà (come accennato) in un’unica giornata dedicata alla danza, in presenza di ospiti nazionali ed internazionali per dar vita a lezioni di stage, audizioni, performances artistiche. L’occasione però, come consuetudine dell’organizzazione, riserverà interessanti premi, borse di studio prestigiose e soprattutto opportunità di crescita per i giovani danzatori partecipanti, i quali potranno confrontarsi al cospetto di professionisti di tutto spicco.

Tant’è che all’interno del prescelto quartier generale, il palasport del Comune di Varazze, oltre agli stage, è in programma un concorso internazionale, le cui esibizioni da valutare verranno affidate ad una giuria composta da nomi illustri: Stefano Forti, coreografo Rai/direttore artistico di Maratona d’estate, per il quale la direzione ha in serbo la consegna del premio alla carriera, così come per un’altra giurata, ovvero per Angela Abbigliati, già Prima Ballerina al teatro Massimo di Palermo/direttore Studio Danza 2 Palermo; completano la giuria lo stesso direttore artistico Ciro Venosa; Lorella Formica, ballerina del teatro alla Scala di Milano/direttore acc. Entry Mas – Mas di Milano; Max Savatteri, ballerino televisivo/direttore Okult; Gaia Landoni, docente Residenza MAB; Anastyle, docente Residenza MAB. ExpoDanza 2022 godrà dei patrocini di: Regione Liguria, Comune di Varazze, Ente Sportivo Acsi.

La locandina dell’evento