Varazze, bimbo di 8 anni cade dal monopattino: trasportato in elicottero al Gaslini

Varazze. Attimi di paura a Varazze per un bambino di 8 anni che è caduto dal monopattino e ha battuto la testa. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio poco dopo le 18 a Varazze, in corso Matteotti, in pieno centro.

Sul posto sono giunti il medico del 118 di Genova e i militi della Croce Rossa di Varazze che hanno subito soccorso il piccolo. Poi è stato necessario l’intervento di drago per il trasporto all’ospedale pediatrico Gaslini.

Il bambino è stato trasferito con l’elisoccorso e trasportato da Drago all’ospedale Gaslini di Genova in codice rosso per gli accertamenti del caso.