Vandalizzata una panchina appena riparata dai Custodi del bello, Russo: “Inciviltà sconfortante”

Savona. “Una delle prime panchine riparate dai Custodi del bello al Prolungamento è stata vandalizzata. Era stata riparata da poche ore. Non c’è stato neanche il tempo di verniciarla. Un asse di ferro da poco saldato è stato sradicato e rubato durante la pausa pranzo della squadra, nel suo primo giorno di lavoro”. Lo scrive in una nota il sindaco di Savona Marco Russo il giorno dopo il primo giorno di lavoro dei Custodi del bello.

E segue un duro commento di condanna: “Episodi di questo tipo rivelano un grado di inciviltà sconfortante. A fronte di una larghissima maggioranza di savonesi pronti a dare una mano, a fare la propria parte, a mettersi a disposizione c’è una minoranza che non rispetta i beni comuni. E in questo modo vanifica lo sforzo degli altri. I Custodi del bello non si fermano, coordinati dagli uffici dell’assessore Barbara Pasquali continueranno a restaurare le panchine del Prolungamento fino a quando non avranno completato l’opera”.

“E neanche il Comune si ferma, perché crede che la cittadinanza attiva, che a Savona si sta sviluppando, sia l’antidoto più efficace contro gesti di questo tipo. Ma è bene ricordare che ognuno deve fare la propria parte. E’ ora di cominciare a dirlo forte: amministrazione e cittadini devono collaborare, devono andare nella stessa direzione. E’ ora che tutti si sentano sensibilizzati rispetto su questo tema – conclude Russo -. Savona è la nostra casa, rispettiamola“.