Vado, la gioia del presidente Franco Tarabotto: “Spogliatoio solido, sono felice!”

Il pareggio per 2 a 2 contro il Sestri Levante è valso al Vado il punto decisivo per ottenere la salvezza. Il presidente Franco Tarabotto esprime tutta la sua gioia per aver mantenuto la categoria sul campo senza nemmeno passare dai play out. Le ultime due salvezze, infatti, erano state determinate dai ripescaggi.

La squadra ha conquistato tanti punti, ben 48. Undici successi, quindici pareggi e dodici sconfitte: questi i numeri del Vado. Il girone di andata è stato ottimo, tanto che a un certo punto la squadra era alle soglie della zona play off. Covid e infortuni hanno reso più complicata la seconda parte di stagione.

Tuttavia, la forza di un gruppo solido e composto attingendo maggiormente dal territorio ha consentito al Vado di centrare l’obiettivo. Per quanto concerne mister Solari, il presidente Franco Tarabotto non scioglie ancora le riserve.