Vado: la corazzata Under 14 approda alla finale regionale con un poker di reti

Vado Ligure. Con una prova perfetta i giovani vadesi leva 2008 allenati da Fabrizio Grossi (classe 1973, ex giovanili del Genoa), confermando il 4 a 1 dell’andata, hanno staccato il visto per la finale regionale di categoria che li vedrà contrapposti giovedì 2 giugno alle ore 17 sul campo Ferrando di Genova Cornigliano ai fortissimi pari età dell’Arci Pianazze.

La partita non ha praticamente avuto storia vista la facilità con cui il Vado si è portato in vantaggio bissando e triplicando in breve tempo. Le reti del netto 4 a 0 finale portano le firme di Porta, Delishi e Malagrida, cui è andata ad aggiungersi una sfortunata autorete. Tra i migliori in campo vanno citati Ganduglia, Mazzotta e Salvano.

Una grande soddisfazione questa finalissima che premia il grande lavoro dello staff tecnico e dirigenziale, con una nota di merito per l’onnipresente dirigente accompagnatore/factotum Raffaele Vermiglio. La ciliegina sulla torta è data infine dalla convocazione in Rappresentativa ligure dei tre alfieri rossoblù Gibertini, Porta e Delishi.

La formazione categoria 2007 del Vado Fc: 1 Saettone 2 Burchi 3 Napoli 4 Salvano (Cap) 5 Ganduglia 6 Mazzotta 7 Bonanni 8 Delishi 9 Freccero 10 Malagrida 11 Porta; 12 Vosilla 13 Capellari 14 Prina 15 Canepa 16 Invernizzi 17 Di Lucia 18 Gibertini.