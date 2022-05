Vado, domenica la prima edizione del Trofeo di Judo Decathlon

Vado Ligure. Vetrina importante per il judo savonese, che uscirà dalle palestre, tradizionale luogo di svolgimento degli incontri, per approdare in un centro commerciale, il Molo 8.44.

Domenica 22 maggio, dalle ore 14, davanti al Decathlon di Vado Ligure si svolgerà la prima edizione di un trofeo di judo organizzato dall’Asd Sharin Judo, con il supporto di Infineum Italia ed il patrocinio della Fijlkam.

Il Trofeo di Judo Decathlon si svolgerà con la formula a squadre e sarà dedicato alla categoria Cadetti, ovvero agli atleti nati negli anni 2005, 2006 e 2007. Vi parteciperanno quattro tra le squadre più forti della Liguria, con judoka di alto livello, con esperienza nazionale ed internazionale. Ogni formazione sarà composta da cinque atleti di diverso peso. Il termine dell’evento è previsto intorno alle ore 19.