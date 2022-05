Usei lancia il progetto Warmikuna per aiutare le donne andine a imparare il mestiere del cucito e del ricamoito

Savona. Sabato 11 giugno alle 16, presso i locali della propria sede sociale a Savona, in via Giacchero snc angolo Corso Colombo, l’Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia-APS presenterà il progetto Warmikuna (Donne Unite).

Warmikuna è il progetto che l’USEI-APS, in collaborazione con la Fondazione Fusei (Fundación “Unión Solidaria Ecuador – Italia) intende realizzare in Otavalo, Ande centrali ecuadoriani, in favore di 10 donne della comunità otavalegna, di età compresa tra i 18 e i 45 anni, disoccupate a conseguenza della pandemia per Covid e desiderose di imparare il mestiere del cucito e ricamo, per avviare un proprio progetto imprenditoriale che permetta a loro l’empowerment attraverso l’ottenimento di nuovi redditi per il sostegno della propria famiglia.

Warmikuna è uno dei progetti di Migrazione e Sviluppo vincitori del premio Amico Award 2021, promosso dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) – Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo. Il menzionato bando, intende una strategia di cooperazione internazionale tesa a valorizzare il ruolo dei migranti per la crescita sociale, economica e culturale dei paesi da loro messi in collegamento, in questo specifico caso, l’Ecuador.

Warmikuna inoltre, conta col patrocinio della Direzione di Gestione Sociale del Comune di Otavalo e della Camera di Commercio di Otavalo (Ecuador).

Il progetto è cominciato il 16 maggio e si concluderà il 15 novembre. Seguiranno altri due incontri programmati a Savona entro la fine di ottobre 2022, per comunicare l’andamento e risultato del progetto.