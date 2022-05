Under 19 maschile: Carcare accede alle semifinali regionali

Lavagna. Si sono svolte nel fine settimana appena trascorso le partite relative ai triangolari tra le seconde classificate dei Comitati territoriali per la definizione delle semifinali delle fasi regionali Fipav Liguria Under 19 maschile e Under 18 femminile.

A Lavagna, tra gli Under 19 maschili è festa per la Pronci Pub Carcare dopo i successi su Admo Volley (2-1) e Sant’Antonio (2-1). Secondo posto per Admo Volley, vincente 3-0 su Sant’Antonio.

Domenica 15 maggio, a Ceparana alle 10,30, si giocherà la semifinale tra Zephir Trading VM e Colombo Genova e, allo stesso orario a Santo Stefano Magra, quella tra Albisola Spinnaker e Carcare.

A Ceparana, nell’Under 18 femminile doppia vittoria per la Serteco Volley School contro Pallavolo Futura (3-0) e Conad Mac 3 Carcare (3-0). Carcare prevale sulla Futura per 2-1.

Le semifinali regionali si terranno domenica 15 maggio in contemporanea (10,30) al Palacus (VPL Lunezia Volley contro Normac AVB) e a Sestri Ponente (Clapsy Albisola contro Serteco Volley School).