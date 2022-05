Una balenottera comune al largo di Capo Noli

Noli. Ancora uno spettacolare avvistamento al largo di Capo Noli. Una balenottera comune è stata vista dai volontari del gruppo Pelagos della Lega Navale di Finale a oltre 5 miglia dalla costa.

E’ il più grande cetaceo del mar Mediterraneo. Ha una lunghezza tra i 22 e i 24 metri e pesa 60-80 tonnellate. Arrivata in superficie per respirare e dopo pochi secondi si è poi nuovamente immersa.

I volontari hanno provveduto a fotografare le pinne e il dorso dell’esemplare per permettere ai biologi marini dell’Università di Genova, con cui collaborano, di riconoscere il mammifero.

L’area marina compresa tra Noli e Finale è caratterizzata dai canyon a circa 4 miglia e mezzo e 7 e mezzo con profondità che arriva fino a 2000 metri. In queste zone si trovano capodogli e zifii. Entrambe le specie raggiungono profondità considerevoli e, in particolare, i secondi rimangono in superficie poco tempo (circa 2 minuti) per cui la loro osservazione è rara.