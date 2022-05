Savona. Un’altra bella notizia per il nostro comprensorio arriva sempre in terra emiliana. Dopo la salvezza in Serie C del Fiorenzuola del tecnico ligure Luca Tabbiani, un ex Savona è riuscito a vincerla con il suo Modena: Romeo Giovannini, classe 2001 svincolatosi dal Carpi lo scorso anno.

Buon minutaggio e un contributo di grande sacrificio alla causa dei canarini. Il suo è un resoconto assolutamente positivo, soprattutto perché sarà un momento che rimarrà indelebile nella sua mente: “È stata una stagione fantastica che mi ha regalato bellissime emozioni. Vincere non è mai scontato, soprattutto dopo un inizio difficile come quello che abbiamo avuto, ma ci siamo tirati su per andare a percorrere al meglio questo percorso impegnativo“.

Un approdo azzeccato quello di Giovannini: “L’occasione è arrivata quest’estate dopo il mio svincolo dal Carpi e, potendo muovermi liberamente, il direttore ha subito contattato il mio procuratore. Modena è una piazza che merita palcoscenici migliori, quindi ho fatto la scelta giusta“.

Soprattutto per il salto di qualità che sta compiendo da quando veste la maglia gialloblù: “Secondo me devo ancora farlo, ma il percorso che mi ha portato fino a qui è stato lungo: sono partito dalla Serie D, nell’annata a Savona interrotta dal COVID, per poi avere la fortuna di essere stato tenuto dal Carpi. Ora vorrei provare a fare un’altra scalata, ma sempre con questa maglia“.

Infine, una considerazione sulla stagione del Savona, terminata con l’amarezza di una promozione diretta sfumata: “Ho ricordi bellissimi e sono molto legato alla società e alla città. Quest’anno ho un po’ seguito, a volte sono andato anche a vederli, e sono molto dispiaciuto che non siano riusciti a salire nonostante la superiorità in categoria. Rinascere non è mai facile, spero ci riescano l’anno prossimo”.