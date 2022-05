Un nuovo look per i giardini “Charlie Chaplin” di Alassio

Alassio. E’ stata approvata dalla giunta comunale una variazione al bilancio di 138mila euro.

“La somma – spiga l’Assessore al Bilancio Patrizia Mordente – sarà trasferita al settore Lavori Pubblici per l’acquisto di arredo urbano e per il restyling dei Giardini Charlie Chaplin”.

“Acquisteremo 150 cestini gettacarte, muniti di posacenere – entra nel dettaglio Rocco Invernizzi, Assessore ai Lavori Pubblici – 138mila euro per l’acquisto di 150 cestini gettacarte muniti di portacenere da installare in tutto il centro storico e sulle passeggiate a mare a distanza regolare. Sostituiremo quelli danneggiati, ma amplieremo in maniera sensibile il numero dei cestini affinché non vi sia più scusa alcuna per chi getta carte, sigarette, bottiglie o lattine per terra”

“Interverremo poi – prosegue Invernizzi – sui Giardini Charlie Chaplin per i quali è previsto il rifacimento della pavimentazione, con materiali antitrauma, e la sostituzione dei giochi per bambini, con impianti di nuova generazione anche con carattere di inclusività. Gli uffici stanno già lavorando al progetto esecutivo in modo da velocizzare l’iter per l’avvio dei lavori”.