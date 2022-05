Un film girato a Celle Ligure: le riprese dureranno per tutto il mese di giugno

Celle Ligure. Tutto pronto per l’inizio delle riprese di un film che avrà come sfondo gli angoli del paese. Da qualche giorno la produzione, ma non solo, è arrivata in un albergo insieme ad attrezzature e accessori che serviranno a organizzare il set.

Da tempo si sta organizzando la preparazione. Ora si perfezionerà ancora qualche dettaglio e questa settimana sarà decisiva per partire. Tutto pronto insomma per un film che avrà come location le zone più caratteristiche del paese e, da quello che trapela, quelle dei Piani. Un’ottima occasione per Celle, protagonista.

Le riprese dovrebbero partire a breve, i primi giorni di giugno e terminare a luglio.