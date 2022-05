Twirling Luna Rossa ancora protagonista in Piemonte con tanti primi e secondi posti

Varazze. Altra giornata ricca di soddisfazioni per il Twirling Luna Rossa di Varazze, in gara oggi, domenica 8 maggio, a Cantalupa, in provincia di Torino.

La competizione era valevole quale secondo incontro del settore propaganda per le regioni Piemonte e Liguria.

Il team varazzino si è fatto trovare pronto conquistando quattro medaglie d’oro e otto d’argento.

Nel Preagonismo (6/7) prima posizione per Cristina. Tra le Cadette 1, Elena e Aurora sono salite sul gradino più alto del podio; secondo posto per Emma G.

Nella categoria Cadette 2 seconde classificate Gloria e Matilde; secondo posto, tra le Junior 1, per Elisa e Emma L.

Il Duo Junior composto da Elisa ed Emma ha conquistato la vittoria ed ha ottenuto il diploma Super sincro.

Per finite, nel duo Cadette, tris di secondi posti con Emma e Bruno, Elena e Aurora, Matilde e Gloria.

Alcune immagini della giornata