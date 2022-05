Loano. Nella giornata di ieri, domenica 15 maggio, si è conclusa la terza gara del campionato interregionale Piemonte-Liguria, Serie B/C di twirling.

“Questa volta, partiamo dal dietro le quinte – dicono gli organizzatori dell’Asd Twirling Luna Rossa -. Ci sono stati mesi di preparativi, di chiamate, di tensione… ‘ce la faremo?’ Ce lo siamo chiesti tante volte ed oggi finalmente possiamo dire di sì!”.

La società organizzatrice è stata Luna Rossa, finalmente un sodalizio ligure, più precisamente varazzino, che ha deciso di promuovere questo sport così particolare sul territorio di Loano, nel palazzetto comunale Eliodoro Garassini. Le gare sono iniziate al mattino presto di sabato, con la parte relativa alla Coppa Italia, che ha decretato i passaggi alla fase finale che si disputerà il 3 giugno a Busto Arsizio.

Per quanto riguarda la società varazzina, stacca il pass per la Coppa Italia Gabriele Giovati, atleta giovanissimo che ha portato a termine un esercizio pulito e senza errori, aggiudicandosi quindi un meraviglioso primo posto.

Nel pomeriggio del sabato sono scesi in campo i duo, specialità a coppia, che comprende diverse categorie e fasce d’età. Anche in questo caso la società di Luna Rossa, accede alla fase nazionale con il duo senior di Serie B, composto da Chiara Gaggero e Camilla Graniere. L’evento nella prima giornata si è concluso alle 18.

Il twirling a Loano con l’organizzazione dell’Asd Luna Rossa

Nel frattempo che gli ospiti piemontesi si godevano il piacevole paesaggio loanese, domenica gli organizzatori e le società partecipanti iniziavano i preparativi del riscaldamento già alle 7,45 per poi concludere ufficialmente la gara alle 19.

La domenica è stata quindi la giornata dedicata ai freestyle di Serie B e C e alle squadre; sono infatti scesi in campo numerosissimi team e gruppi (alcuni dei quali composti da più di venti atleti!)

Finisce bene l’esperienza interregionale Chiara Gaggero che arriva seconda e può quindi partecipare agli italiani il 5 giugno a Busto Arsizio.

“La collaborazione tra Liguria e Piemonte è stata fondamentale, così come la partecipazione di amici e parenti delle atlete della società di Luna Rossa, senza i quali nulla sarebbe potuto essere così speciale – proseguono -. Detto questo, nulla sarebbe potuto esistere se non fosse stato per il supporto del nostro staff. Una menzione speciale va ad Annamaria Boninelli il miglior presidente che la nostra società possa avere, cuore dell’organizzazione della gara, se oggi siamo qui il merito in primis va a lei. Ci siamo divertiti, nonostante la tensione e la speranza di fare bene, sono stati due giorni pesanti, ma belli, belli! Grazie infinite volte, grazie a tutti voi!”.