Tutto pronto per la Fiascolata: donazioni per assistenza psicologica, pneumologia e nutrizionale ai malati di Sla

Dego. I passi, la compagnia, il volontariato e il buon vino. Saranno questi gli ingredienti che animeranno la nona edizione della Fiascolata, l’escursione enogastronomica per le vie e i sentieri di Dego, lungo i quali si assaggiano gustose specialità locali.

Tutto è pronto per il 5 giugno, un’intera giornata per sostenere Aisla Savona-Imperia nei progetti di assistenza domiciliare per le 30 famiglie colpite da Sla presenti nelle due province liguri. L’incasso della giornata permetterà di garantire un anno di assistenza psicologica, pneumologia e nutrizionale.

Sono fino a 1.500 i partecipanti (anche se le richieste sarebbero maggiori) e più di 450 i volontari lungo il percorso e le associazioni provenienti da tutta la Liguria. “La Fiascolata aiuta a comprendere come un buon progetto riesca a rendere possibili nuovi orizzonti, privi di quelle barriere architettoniche mentali che la burocrazia e il lavoro quotidiano impongono” affermano gli organizzatori.

“Dopo due anni di stop la risposta delle associazioni per riaccendere i motori della fiascolata è stata eccellente. Ora aspettiamo la risposta di chi vorrà camminare con noi permettendoci così di mantenere le promesse fatte a chi ha più bisogno! Ogni passo fatto insieme, crea buoni percorsi – afferma Nada Grasso di AISLA Savona e Imperia -. I percorsi allestiti anche quest’anno, offriranno diverse caratteristiche per permettere a tutti di assaporare la qualità naturalistica del territorio. L’evento sarà caratterizzato da tre sentieri all’interno del territorio deghese”.

L’itinerario vede il percorso Azzurro (4 + 1,5 km) è il cuore della manifestazione e racchiude in se tutto il senso dell’evento, completamente privo di qualsiasi barriera architettonica. E’ consigliato a chi vuole affrontare una passeggiata in tranquillità ed è pronto ad accogliere anche chi avrà scelto percorsi più vivaci. Il percorso Verde (14 + 1,5 km) è la base portante assieme all’Azzurro della Fiascolata, il percorso è caratterizzato da un mix di sali e scendi tra asfalto e sterrato all’interno del bosco. Il percorso Arancio (19 + 1,5 Km) accompagna per il primo tratto il percorso Azzurro e Verde, fino al bivio “quattro strade” che porta alla collina del Dego.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Dego con il patrocinio del Comune di Dego, della Provincia di Savona e della Regione Liguria, in collaborazione con molte realtà solidali del territorio.

Le iscrizioni aprono alle 21.00 del 20 maggio fino all’esaurimento dei 1500 posti disponibili. Per iscriversi, basta accedere qui e per informazioni contattare il numero 353 4378405.