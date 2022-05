Turismo, Social Ambassador e Pemcards: prosegue la campagna #alassioloveyou

Alassio. Parte l’iniziativa “Social Ambassador” che si inserisce all’interno della campagna #alassioloveyou: una serie di iniziative che propongono ai turisti contenuti utili per vivere al meglio la destinazione turistica e pacchetti promozionali con sconti sui soggiorni.

I Social Ambassador sono residenti ad Alassio, ma anche turisti fidelizzati che tornano tutte le estati nella città della Baia del Sole. I 5 ambassador sono stati scelti tra i tanti followers dell’account Instagram “VisitAlassio” che hanno raccontato la destinazione “Alassio” attraverso foto, Reels e Stories.

I 5 Social Ambassador hanno quindi creato uno storytelling con foto e video per raccontare ciò che amano più fare, o vedere, ad Alassio per aiutare chi ancora non conosce la destinazione ad amarla e scoprire come viverla al meglio.

La social media manager di VisitAlassio Simona Barbera commenta: “Insieme al Destination Manager del Comune di Alassio, Luca Caputo, e all’ufficio IAT abbiamo creato questa iniziativa con l’intento di far raccontare alle persone che amano Alassio come si può accrescere il proprio benessere in quest’area di Riviera Ligure, unica per le sue caratteristiche che la rendono fruibile tutto l’anno”.

“Non solo mare e relax ma anche sport, cultura, storia e benessere. L’iniziativa dei Social Ambassador vede protagonisti Giulia Mingoia, Francesca Massano, Riccardo Girardi, Federico Mainardi e Arianna Puppo: residenti e turisti alassini che ci hanno aiutato a dare il via a questa iniziativa. Verranno pubblicate ogni 2 settimane, a partire da questo mese, i materiali video e fotografici realizzati dai Social Ambassador organizzati in Ig Stories che saranno pubblicate sull’account instagram VisitAlassio e opportunamente archiviate in una sezione (Highlights) dedicata ai racconti dei locals” aggiunge.

“La genuinità con cui una persona che vive una destinazione turistica tutto l’anno riesce a raccontare quel luogo, ha un impatto emotivo più profondo rispetto alle solite foto ‘cartolina’ che si pubblicano sui social – riprende Barbera -. Il nostro intento è quello di instaurare un legame tra i residenti, che chiamano casa quel luogo, e i turisti che ancora non conoscono quella destinazione. L’ individualità e i sentimenti di chi racconta si fondono con quelli di chi guarda/legge la storia e da storytelling si passa quindi storyliving. Il turista non solo potrà guardare le esperienze vissute dall’Ambassador ma potrà egli stesso viverle una volta arrivato a destinazione”.

Ogni Social Ambassador diventerà quindi un testimonial della città di Alassio e a titolo di ringraziamento per la loro partecipazione saranno ricevuti ufficialmente presso la sede municipale e riceveranno una T-Shirts brandizzata oltre a 10 Pemcards da regalare.

Le Pemcards, spiega il Destination Manager Luca Caputo: “Si inseriscono nell’elenco delle iniziative che Alassio sta attivando nel segno dell’innovazione. Grazie ai proventi della tassa di soggiorno abbiamo avviato una serie di azioni e attivato strumenti nuovi che ci permettono di innovare il marketing di destinazione, tra cui le Pemcards.

L’idea di questa startup è molto semplice ma innovativa: trasformare gli scatti in cartoline è l’esempio lampante di come poter innovare la tradizione. A chi non piace ricevere una cartolina? Il messaggio arriva in maniera più efficace, arriva da una persona che si conosce, rimane intatta meglio di qualsiasi messaggio a pagamento online e offline che spesso neanche leggiamo. Il punto di forza di quest’iniziativa è che rafforza anche la capacità di far leva sempre di più sui contenuti generati dai turisti e dagli ambassador (i cosiddetti User Generated Content) e capire cosa piace di più di Alassio, per avvicinare sempre di più l’immagine della destinazione ai desiderata di chi la vive e visita. Ci piace ascoltare i nostri turisti ed è quello che vogliamo continuare a fare per migliorarci.”

“L’idea di Simona Barbera e Luca Caputo – la conclusione di Angelo Galtieri, Assessore al Turismo del Comune di Alassio – di abbinare le pem cards ai Social Ambassador serve proprio per lanciare e spiegare l’iniziativa a tutti e poterla rendere operativa per la stagione estiva ormai alle porte. Il bottone dedicato alle PemCards di VisitAlassio è già attivo sul portale turistico. I turisti in vacanza, ma anche i residenti, potranno registrarsi e acquistare uno o più cartoline per inviare le loro foto ricordo ad amici e parenti”.