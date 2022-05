Turismo, l’assessore Berrino: “Il reddito di cittadinanza mette in crisi il lavoro stagionale”

Liguria. “Questa mattina, in qualità di assessori regionali al Turismo di Fratelli d’Italia, abbiamo scritto una lettera al ministro Garavaglia in quanto preoccupati dalla mancanza di personale denunciata dalle imprese e provocata dal Reddito di cittadinanza”.

Così l’assessore regionale al turismo Gianni Berrino, che ha raccolto, assieme ai colleghi, le preoccupazioni di operatori turistici e non solo in merito alla mancanza di personale in vista della stagione estiva. Ieri balneari e albergatori savonesi hanno rilanciato ancora la questione, oggi l’intervento dei sindacati.

“Questa misura sta massacrando il mondo del lavoro in generale ma soprattutto le attività turistico-ricettive che prima del 2019, anno dell’entrata in vigore di questo fallimentare provvedimento, non avevano registrato difficoltà nel reperire lavoratori”.

“Auspichiamo che Garavaglia, sensibile a questa problematica, possa farsi portavoce delle richieste degli assessori di Fdi presso il governo di cui fa parte per risolvere una criticità che penalizza gli imprenditori del settore”, concludono gli assessori regionali al Turismo di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino, Manlio Messina, Lara Magoni, Fausto Orsomarso e il presidente Francesco Acquaroli.