Turismo: cauto ottimismo in vista della stagione estiva alle porte, ma la cautela è ancora d’obbligo

Riviera. È il momento delle previsioni per la stagione estiva che sta per partire. Gira un certo ottimismo al quale occorre però mettere – secondo noi, lieti di sbagliare – alcuni freni o almeno alcuni distinguo.

Bisogna intanto fare attenzione a non generalizzare tra località e località (Alassio ad esempio sembra star meglio di altre, il sangue non è acqua), settore e settore (alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, locali da ballo), tipologia degli esercizi, cioè fascia bassa, media, di lusso.

Per ora abbiamo avuto il termometro della Pasqua e un notevole fermento nelle prenotazioni in vista dell’estate, che secondo molti (non tutti) avrebbe raggiunto il periodo pre Covid e sarebbe caratterizzato anche da una fenomeno inaspettato: i periodi di vacanza non sarebbero solo il mordi e fuggi dei week end o dei ponti, ma tenderebbero ad allungarsi.

Restano sullo sfondo (con aspetti talvolta anche contraddittori) la crisi economica che ha colpito le famiglie, la ripartenza delle destinazioni estere, i cantieri in autostrada che influiscono molto più di quanto si possa pensare, perché pochi capiscono davvero quando le nostre grandi arterie siano percorribili con un minimo di tranquillità.

C’è poi il difficile e complicato capitolo della mancanza di personale per alberghi e ristoranti, che non è certo un fenomeno solo ligure e che porta il discorso fino al reddito di cittadinanza: necessario, legittimo, ma che deve a un certo punto mettere chi lo percepisce di fronte all’esigenza di dover accettare un lavoro, quando è retribuito in maniera adeguata, anche se non è proprio sotto le finestre di casa.

La necessità aguzza poi l’ingegno, tanto da far proporre ai nostri albergatori l’idea di una sorta di campus per addestrare addetti provenienti magari dall’Est. Idea interessante, forse un po’ provocatoria, ma probabilmente da pensare in vista della prossima stagione.

Comunque sia, tutti si preparano a sbarcare il lunario, quale che sia l’obiettivo, nei tre mesi di estate piena che va a grandi linee dal 15 giugno al 15 settembre. Di allungare la stagione, che era l’obiettivo dell’era pre Covid, si parlerà più avanti.

Un tasto dolente per tutti è la redittività del proprio esercizio, visto che è spesso difficile (se non impossibile nonché ingiusto) aumentare i prezzi. “Più presenze, meno qualità”, ha sintetizzato il suo pensiero un albergatore ancora ad Alassio.

Nel caso dei ristoranti, molti contano sulla loro clientela e sulla loro qualità, anche se i giorni della settimana sono spesso diversi da quelli del week end. Provando a concludere, si può accreditare un cauto ottimismo. Quanto cauto lo sapremo più avanti.