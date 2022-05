Triathlon cross: Danilo Basso campione italiano di categoria, Davide Bono medaglia di bronzo

Capoliveri. Cinque giorni di gare, negli spettacolari scenari dell‘Isola d’Elba, con l’Iron Tour Cross Triathlon, evento di caratura internazionale che va in scena da sabato 30 aprile a mercoledì 4 maggio.

Si è cominciato quindi ieri, con una gara di particolare importanza, in quando la tappa inaugurale era valevole anche quale campionato italiano triathlon cross.

A Pareti si è gareggiato su due percorsi: quello classico con 1 chilometro di nuoto, 25 chilometri in mountain bike e infine 8 chilometri di corsa, e la prova sprint, per gli Junior, con 500 metri a nuoto, 14 chilometri sella e 4 chilometri a piedi. Partenze differenziate: alle 9 il via alla prova breve maschile e 10 minuti dopo a quella femminile. Il triathlon classico è scattato invece alle 11 con le donne e alle 11,30 con gli uomini. Elevato il numero di partecipanti, con 216 atleti complessivamente al traguardo.

Non sono mancati, tra i protagonisti, alcuni triatleti della provincia di Savona. Danilo Basso, tesserato per il Savona Triathlon, ha conquistato il titolo italiano di categoria M6 con il tempo di 3 ore 01’46”, precedendo di 2’12” il suo principale avversario, Stefano Piolanti. Il triatleta finalese ha chiuso la gara al 101° posto assoluto dopo 24’01” nella frazione a nuoto, 1h41’54” in bici e 51’39” di corsa.

Medaglia di bronzo, sul podio della categoria M2, Davide Bono della Polisportiva Maremola Triathlon. Il portacolori del team pietrese è giunto 34° assoluto in 2 ore 29’59”, chiudendo in 16’11” la frazione di nuoto, 1h28’17” quella in bici e in 43″01 il tratto di corsa a piedi.

Sessantesima piazza assoluta, al nono posto nella categoria S3, Federico Gallo del Savona Triathlon col tempo di 2 ore 42’27”. Al 76° posto si è classificato Giovanni Bertagnin (Savona Triathlon), ottavo nella categoria M3 col tempo di 2 ore 48’15”. All’85° posto assoluto è giunto Angelo Ferrara (Polisportiva Maremola Triathlon), 16° tra gli M2 in 2 ore 51’03”.

Nella gara femminile è dominio dell’azzurra campionessa europea e vice campionessa mondiale in carica Sandra Mairhofer che vince il suo terzo titolo italiano di specialità vincendo la sua gara con oltre 9 minuti di vantaggio davanti alla compagna azzurra Eleonora Peroncini (Valdigne Triathlon) e davanti ad Alessia Orla portacolori della K3 Cremona. Ai piedi del podio Giorgia Cantù del Raschiani Triathlon Team e Elisa Nardi del Granbike Veloclub.

Nella gara maschile è bis tricolore per Michele Bonacina che sale sul gradino del podio più alto accompagnato dal secondo posto di Filippo Barazzuol (Granbike Triathlon) e dal terzo, il campione del mondo Under 23 di specialità ad El Anillo Extremadura 2021 Federico Spinazzè (Silca Ultralite) che conquista la medaglia di bronzo. Nella classifica tricolore quarto posto per Riccardo Ridolfi (T.D. Rimini) e quinto per Andrea Giuseppe Zanenga (Triathlon Crema).

La prima gara tricolore di giornata, quella su distanza Sprint, è stata riservata alla categoria Junior. Nella gara maschile è Ruslav Farci (Karel Sport) che ha concluso la sua gara a braccia alzate con 45″ di vantaggio su Niccolò Sancisi della Dinamo Triathlon secondo al traguardo e su Riccardo Giuliano della società Valdigne Triathlon. Nella gara femminile è Chiara Porta della Villacidro Triathlon a dominare la gara e a conquistare la maglia tricolore di categoria giungendo con oltre 5 minuti di vantaggio su Iris Pecorari della società Go Tri Team seconda. Chiude il podio di categoria e di specialità Matilde Dal Mas del G.P. Triathlon.