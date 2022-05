Loano. A 30 anni dalla strage di Capaci, l’istituto Falcone di Loano ha voluto partecipare alle commemorazioni del tragico evento, al ricordo e al sacrificio del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro, con una serie di iniziative che hanno coinvolto docenti e studenti del Progetto Legalità.

La manifestazione presieduta dalla dirigente scolastica Ivana Mandraccia ha visto la partecipazione di vari rappresentanti delle istituzioni, del vice presidente della Provincia Roberto Molinaro, del sindaco di Loano Luca Lettieri, dell’assessore Manuela Zunino, di Luca Losio e Angelo Gavarone di Libera, degli ispettori rappresentanti del Sap Roberto Frumento e Roberto Vaira, nonché esponenti della polizia locale, i quali hanno congiuntamente fornito il loro contributo all’iniziativa parlando non solo della figura del giudice Falcone ma anche di storia della lotta alla mafia e di tutti quei protagonisti che hanno fatto del loro dovere verso lo Stato una vera missione di vita.

Gli studenti, che nella prima mattinata si erano già collegati via Meet alla manifestazione in corso a Palermo alla quale erano presenti gli alunni delle classi quinte, per creare una sorta di ponte della legalità dalla Liguria alla Sicilia, sono stati poi coinvolti nell’inaugurazione del murales realizzato nel cortile della scuola.

Il lavoro grafico, ideato nell’ambito del Progetto Legalità guidato dalla professore Di Pasquale e realizzato dai ragazzi del triennio di grafica seguiti dalla professoressa Ferrua, fa da sfondo al Giardino della Legalità, una nuova area verde ripristinata accanto all’albero dedicato al giudice Falcone con la finalità di farne uno spazio di condivisione e di riflessione per gli studenti dell’Istituto.