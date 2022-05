Treni, Assoutenti: “Vanno garantiti i diritti degli utenti deboli e con disabilità”

Liguria. Assoutenti apprezza l’intervento odierno dell’amministratore delegato di Trenitalia spa, Luigi Corradi, che ha annunciato “azioni di miglioramento nel settore del trasporto dei disabili”.

“Accettiamo la sfida di Trenitalia e siamo pronti a sederci al tavolo per discutere con l’azienda delle misure più adeguate da adottare per evitare che casi come quello dei disabili cacciati dal treno si ripetano nel nostro paese – spiega il presidente Furio Truzzi – Sono proprio i soggetti fragili e i passeggeri con disabilità quelli che necessitano di maggiori tutele da parte di Trenitalia, e si deve giungere a modifiche del trasporto ferroviario finalizzate a garantire la mobilità di tale persone, anche in comitiva, e dei loro accompagnatori”.

Assoutenti annuncia inoltre “un premio alla capotreno del convoglio Genova-Milano, teatro della recente esclusione dei disabili, per il coraggio dimostrato in difesa dei più deboli. Premio che sarà consegnato a luglio a Genova in occasione dei festeggiamenti per i 40 anni dell’associazione”.