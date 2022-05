“Transizione green e digitale”: il webinar della Camera di Commercio ligure

Liguria. Il Pid (Punto Impresa Digitale) della Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza, in collaborazione con Uniontrasporti, un webinar gratuito per illustrare i vantaggi per le imprese legati alle transizioni green e digitale.

L’evento – dal titolo “Transizione green e digitale, una doppia opportunità per le imprese di ogni dimensione e settore economico” – si terrà il 26 maggio alle ore 10 e si svolgerà in diretta streaming. Per l’iscrizione inviare un e-mail a: digitalpromoter@rivlig.camcom.it.

L’incontro si inserisce nell’iniziativa “Il sistema camerale per lo sviluppo infrastrutturale e la ripresa dell’economia ligure” nell’ambito del Programma Infrastrutture del Fondo Perequativo 2019-2020 di Unioncamere.

Il programma

10 Saluti della Camera di Commercio Riviere di Liguria Dott. Marco Casarino – Segretario Generale CCIAA Riviere di Liguria

10.05 Le attività del PID della Camera di Commercio Riviere di Liguria a cura del PID – Punto Impresa Digitale CCIAA Riviere di Liguria

10.15 Lo stato dei progetti della strategia italiana per la banda ultralarga verso la Gigabit Society in Liguria Luca Zanetta – Uniontrasporti

10.25 Transizione green e digitale – Dott. Mattia Crespi – IFOA

11.25 Testimonianza aziendale – Enrico Isnardi – Presidente del Consorzio Ingauno e Fondatore “Progetto Pellet Ingauno: economia circolare e occupazione”, Franco Boeri – Imprenditore produttore Olio Roi – “La produzione biologica, dal monitoraggio del campo alla tavola”

11.50 Domande e risposte

12 Fine dei lavori