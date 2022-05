Traffici portuali, al via indagine di mercato su potenziamento linea ferroviaria Savona-Torino

Liguria. La giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, ai Porti e alla Logistica, il protocollo d’intesa con cui Regione Liguria, Regione Piemonte, RFI e Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale intendono avviare uno studio di mercato che permetta di approfondire, sulla base delle esigenze degli operatori del territorio, gli scenari di sviluppo dei traffici sulla linea Torino-Savona.

“Con l’obiettivo di perseguire una strategia condivisa che faciliti, semplifichi, potenzi e renda economicamente competitivo il sistema logistico del Nord Ovest era nata negli anni passati la cabina di regia transregionale con Lombardia e Piemonte” spiega l’assessore allo Sviluppo economico, ai Porti e alla Logistica di Regione Liguria.

“Con questo accordo ci impegniamo a promuovere, coinvolgendo i principali stakeholder territoriali, un’analisi sulla potenziale domanda di mercato di una linea di collegamento interregionale, come la Torino-Savona, che ha assunto particolare rilievo sotto il profilo della logistica ferroviaria delle merci, anche a seguito dell’entrata in esercizio della piattaforma Vado Gateway”.

Entro sei mesi, a partire dalla disponibilità delle risultanze dell’analisi sulla potenziale domanda di mercato merci, RFI elaborerà i possibili scenari di esercizio ferroviario, al fine di individuare gli eventuali interventi di adeguamento tecnologico o infrastrutturale.

L’intesa sottoscritta arriva dopo il confronto tra le due Regioni in merito allo sviluppo portuale, retroportuale e logistico, con riferimento alle direttrici di movimentazione delle merci in arrivo dal comprensorio portuale di Savona-Vado Ligure. L’altro giorno il confronto sul futuro delle aree del Basso Piemonte, così come le possibilità di investimento offerte dal Pnrr in materia.

Inoltre, sul potenziamento della linea Savona-Torino e le infrastrutture ferroviarie necessarie per guidare lo sviluppo del traffico merci sono interventi prioritari per le stesse organizzazioni sindacali, che dovranno essere affiancate alle opere sulla viabilità discusse nel recente vertice a Roma.