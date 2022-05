TPL Linea: venerdì 3 giugno in vigore l’orario non scolastico

Savona. TPL Linea avvisa la clientela e l’utenza che, in occasione del ponte per la Festa della Repubblica, nella giornata di venerdì 3 giugno saranno in vigore gli orari non scolastici, con lo stop a tutti i servizi aggiuntivi dedicati alle scuole e agli studenti della provincia di Savona.

Previste modifiche al servizio dell’azienda savonese, con un orario differenziato rispetto al piano di potenziamento realizzato per l’anno scolastico in corso.

Quindi, non saranno in circolazione le specifiche corse scolastiche, mentre sarà operativo per il trasporto pubblico nel savonese la consueta programmazione invernale.

Non saranno effettuate:

– le corse delle colonne azzurre indicate nella legenda delle schede orari come “corsa aggiuntiva scolastica in attuazione dei vigenti Dpcm”;

– le specifiche corse scolastiche indicate nella legenda delle schede orari come “corsa scolastica” o “corsa solo scolastica”.

Le corse aggiuntive del trasporto scolastico, inserite nelle varie linee di collegamento territoriale, torneranno regolarmente da lunedì 6 giugno e fino a venerdì 10 giugno, ultimo giorno di lezioni.