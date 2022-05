TPL Linea: gara europea da 1,3mln per nuovi autobus a diesel

Savona. Nuova fase nel rinnovo del parco mezzi di TPL Linea grazie ai finanziamenti ottenuti dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile – DPCM del 17 aprile 2019: complessivamente sono stati assegnati all’azienda di trasporto savonese 9.205.938 euro per l’ammodernamento degli autobus di linea per gli anni 2019-2033.

Il decreto impone che le risorse debbano essere destinate all’acquisto di autobus ad alimentazione a metano, elettrica o a idrogeno e relative infrastrutture di alimentazione, da utilizzare sul servizio extraurbano e suburbano.

Entro il 31/12/2022 TPL Linea deve predisporre ordini per impegnare 2.301.485 euro delle risorse del PSNMS, così suddivise:

– 1.046.129 euro per gli anni 2019-2020;

– 1.255.355 euro per gli anni 2021-2022.

Esclusivamente per le risorse previste per gli anni 2019-2020, secondo quanto previsto dall’articolo 200 del D.L. del19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77 – che ha aggiornato il decreto del 2019 -, possono essere acquistati autobus ad alimentazione diesel.

Per questo TPL Linea ha presentato un appalto europeo, a impegno delle risorse per gli anni 2019-2020, con una base di gara pari a 1.310.000 euro per la fornitura di autobus ad alimentazione diesel suddivisa nei tre seguenti lotti:

– LOTTO 1 – 4 autobus extraurbani 8 mt;

– LOTTO 2 – 1 autobus urbano 18 mt;

– LOTTO 3 – 1 autobus urbano 10 mt.

Quando saranno ultimati i documenti tecnici per la fornitura di autobus ad alimentazione elettrica e relative infrastrutture sarà predisposta una successiva gara europea per l’attuazione dei fondi relativi agli anni 2021-2022.

“Un’altra azione incisiva rivolta al completo rinnovamento del nostro parco mezzi aziendale in relazione a quanto previsto dal decreto nazionale e dai finanziamenti ricevuti da TPL Linea nel settore della mobilità sostenibile, un tema sul quale abbiamo puntato con forza in questi anni” affermano la presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso.

“Entro l’anno riusciremo a ultimare un importante percorso di restyling dei nostri autobus, secondo un processo di ammodernamento dei mezzi in circolazione e nel segno dell’innovazione e dell’ambiente, rispondendo al meglio alle esigenze di servizio nelle varie zone del territorio savonese”.

“Tecnologia, confort e sicurezza, con un incremento significativo negli standard di prestazione e di qualità per i viaggiatori e l’utenza: su questo abbiamo impostato il nostro piano aziendale, che guarda al futuro del settore e della mobilità” concludono.