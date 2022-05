TPL Linea, confronto sul nuovo piano industriale: potenziamento del settore scolastico e turistico

Savona. Dopo l’intesa sottoscritta tra la direzione, la presidenza e le organizzazioni sindacali di TPL Linea sull’accordo programmatico, questa mattina nella sede di Palazzo Nervi altro confronto sul prossimo piano industriale in fase di ultimazione da parte dell’azienda di trasporto savonese, documento chiave per la procedura amministrativa di affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale nel territorio provinciale.

Un piano industriale rivisitato dopo la prima bozza del 2019, di fatto “annullato” dall’arrivo della pandemia, l’incubo Covid e le pesanti c0nseguenze per il settore del trasporto, con aziende locali alle prese con una forte riduzione delle entrate da abbonamenti e bigliettazione ordinaria.

Nonostante gli effetti dell’emergenza sanitaria, ecco in dirittura d’arrivo un piano industriale pronto a raccogliere le sfide future, con attenzione al quadro economico-finanziario, ma ottimizzando ambiti gestionali e organizzativi, arrivando a assunzioni di nuovi autisti, stabilizzazione del personale precario e la sospensione delle esternalizzazioni, oltre alle azioni in settori interni specifici, a cominciare dal rinnovo del parco mezzi, i servizi di trasporto scolastico e infine il compart0 commerciale tra conferme e novità nei nuovi servizi erogati da TPL Linea.

Tra i punti significativi del confronto che visto faccia a faccia le sigle sindacali del settore e la commissione provinciale istituita per la nuova “governance” del Tpl, è stata ribadita l’importanza del proseguimento dell’iter dell’affidamento in house del contratto di servizio necessario al miglioramento di importanti servizi per la comunità, come quelli scolastici, turistici e quelli riguardanti la complessiva mobilità in ambito extraurbano e urbano.

Per i sindacati resta prioritaria la tempistica, con la presentazione del piano e la fase conclusiva e operativa che vedrà Provincia e Comuni deliberare gli atti finali con tutti i relativi settori legati al trasporto locale nel savonese.

Sotto il profilo occupazionale, l’obiettivo è quello di avere garanzie a tutela sia del personale viaggiante, quanto per quello che riguarda gli impianti lavaggi, officine e manutenzione dell’azienda savonese, con sedi e depositi anche a Cisano Sul Neva e Cairo Montenotte: le organizzazioni sindacali monitoreranno la situazione dei posti di lavoro con i dati esaustivi del nuovo piano industriale di TPL Linea.

Sulle preoccupazioni espresse nell’incontro odierno dalle rappresentanze dei lavori in merito ai passaggi ancora necessari, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ha evidenziato: “Stiamo condividendo con tutti gli enti il piano di TPL Linea, una valutazione propedeutica alla relazione conclusiva, con riferimento ad aspetti gestionali, procedurali e di economicità: successivamente sarà possibile procedere con l’iscrizione nel registro delle società in affidamento in house, con Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione – che avrà a sua volta 90 giorni di tempo per esprimere eventuali osservazioni e pareri, prima del via libera ufficiale”.

“Come ribadito ai sindacati, il piano industriale è stato appena consegnato ma stiamo lavorando in maniera sinergica con TPL Linea e la stessa commissione tematica istituita in Provincia, con il tavolo permanente sul trasporto pubblico locale che resterà operativo fino al raggiungimento dell’obiettivo finale, tra cui gli stessi livelli occupazionali” conclude Olivieri.

Intorno al 20 giugno è previsto un nuovo incontro sindacale.