Tovo: consegna dei diplomi di Aikido e inaugurazione del nuovo defibrillatore

Martedì 17 maggio 2022. Cerimonia di consegna dei diplomi degli esami invernali ai bambini del dojo Shin ken del Maestro Roberto Vidimari e Cerimonia d’inaugurazione del nuovo defibrillatore per la palestra di Tovo San Giacomo donato dal nostro socio Luca Malatesta

Ieri sera è stata una serata ricca di emozioni per i bambini del Dojo Shin Ken di Tovo San Giacomo, facente parte della Scuola Aikido di Finale Ligure, Tovo San Giacomo e Garlenda, sezione della Polisportiva del Finale.

Dopo due anni di allenamenti prima online, poi all’aperto, e poi di nuovo nel dojo, ma sempre a porte chiuse, i nostri giovanissimi samurai, (parliamo degli iscritti al corso per bambini che hanno un’età compresa tra i 6 e i 10-12 anni), si sono trovati per la prima volta ad allenarsi durante una dimostrazione aperta al pubblico.

Il Maestro Roberto Vidimari, Responsabile del Dojo Shin Ken di Tovo, nato parecchi anni fa proprio nella palestra comunale, ha infatti voluto aprire, finalmente, le porte del suo dojo alle famiglie per una lezione dimostrativa al termine della quale ha tenuto la Cerimonia di consegna dei diplomi ai bambini che hanno fatto gli esami nella sessione invernale. Perché aspettare fino alla primavera? Beh, innanzitutto ci teniamo a dire che questi diplomi, sono ufficiali, con valore nazionale e arrivano direttamente dalla sede nazionale dell’Aikikai d’Italia a Roma e poi, perché non vedevamo l’ora di poter fare la consegna davanti alle famiglie, dopo due anni di restrizioni.

Non avendo agonismo, questo momento, infatti, per i piccoli Aikidoka è davvero un traguardo importante nella loro vita sportiva:

si svolge come una vera piccola cerimonia, in cui il Maestro li invita uno ad uno o a piccoli gruppetti davanti a sé, chiamandoli per nome, loro gli si avvicinano camminando in Shikko, (potremmo semplificare traducendo “camminata in ginocchio”), e dopo l’inchino, si complimenta con loro per quanto contraddistingue positivamente l’allenamento di ciascuno e poi offre qualche piccola raccomandazione o suggerimento su come potersi migliorare nel futuro.

A questo punto ricevono il diploma con la proclamazione del grado e dopo l’applauso, tornano ciascuno al proprio posto, senza mai volgere la schiena al proprio Maestro, che rappresenta la guida da seguire nel proprio cammino di crescita individuale e sportiva.

Al termine della piccola dimostrazione e della consegna dei diplomi, che per alcuni di loro rappresentava una prima volta in pubblico, resa ancor più emozionante per l’essersi svolta anche d’innanzi ad alcune autorità il Maestro Vidimari ha chiamato i due Aikidoka adulti che hanno partecipato alla lezione dei piccoli, Silvia Puppo e Luca Malatesta, per dare ai bambini (ed anche alle loro famiglie), un saggio di quello che possono arrivare ad imparare nel loro futuro. Un momento che ha non solo emozionato, ma anche un po’ stupito e divertito, soprattutto i più piccoli. Hanno, infatti, assistito alla lezione anche alcuni bimbi del corso 3-5 anni.

Giungiamo alle autorità: erano preso parte a questa serata il Sindaco del Comune di Tovo San Giacomo Alessandro Oddo, ilPresidente Onorario della Polisportiva del Finale Bruno Zupo e il Vice Presidente della Polisportiva Bruno Trotta, insieme ad i rappresentanti di alcune delle attività che usufruiscono della palestra, (oltre all’Aikido), come il Maestro di Tennis Alberto Sgarbi e l’istruttore di Krav Maga Gian Luca Rosa.

Terminata anche questa brevissima Embukai (dimostrazione), è quindi giunto il momento più importante della serata: l’inaugurazione del nuovo defibrillatore che lo Shodan (cintura nera) Luca Malatesta, che era accompagnato dalla sua famiglia, ha voluto donare alla Polisportiva del Finale, proprio per la palestra di Tovo San Giacomo per l’importante legame sportivo e di amicizia che ha col Maestro di Aikido Roberto Vidimari.

Luca è Socio della Polisportiva del Finale da parecchi anni, tesserato come Socio per le sezioni Aikido e Wing Chun, Consigliere della Sezione Aikido e titolare della ditta individuale finalborghese Ciro e Gabriella. Il suo gesto, nato dal desiderio di fare qualcosa per gli altri, e subito appoggiato dalla sua famiglia, è un esempio che andrebbe replicato, un dono importante per il nostro dojo, la Polisportiva del Finale, e tutte le attività sportive che utilizzano la palestra, ma non solo: la palestra comunale di Tovo è infatti utilizzata anche delle scuole e il gesto può dirsi quindi a beneficio di tutta la comunità del paese.

Il Sindaco Alessandro Oddo, che si è complimentato con i bambini per il passaggio di grado ha rivolto quindi a Luca da parte sua e della cittadinanza di Tovo “Un sentito ringraziamento per questo gesto con l’augurio che rimanga un prezioso e importante presidio sanitario e che non debba mai essere utilizzato”.

A questo ringraziamento si sono uniti anche quello del Vice Presidente Bruno Trotta e del Presidente Onorario della Polisportiva del Finale Bruno Zupo che ha sottolineato l’importanza di avere un defibrillatore nelle strutture sportive e ha ringraziato Luca a nome del Presidente Stefano Schiappapietra e di tutta la Polisportiva del Finale!! Grazie davvero a nome di tutti!!