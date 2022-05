Toti incontra il Console Generale d’Austria

Liguria. Il presidente di Regione Liguria ha incontrato oggi il Console Generale d’Austria a Milano Clemens Mantl.

È stata la prima occasione di dialogo e confronto dopo la nomina e l’insediamento a Milano del console, avvenuta a settembre 2019. Presente all’incontro anche il Console Wolfgang Marchardt.

Tra i temi del colloquio, la guerra in Ucraina, l’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime. Con lo sguardo rivolto al futuro, non sono mancati anche scambi di vedute in merito allo sviluppo di future collaborazioni nei settori dello shipping, della portualità, della logistica e dei trasporti, della tecnologia e della Cybersecurity, con l’attenzione rivolta anche alle infrastrutture, alla formazione professionale e all’occupazione.