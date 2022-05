Torna la 24H di Finale per MTB: attesi oltre 2.000 bikers per tre giorni di gare

Finale Ligure. Da domani, venerdì 27 maggio, fino a domenica 29 maggio torna a Finale Ligure il leggendario evento per gli appassionati di MTB: la 24H di Finale, la manifestazione sportiva che negli anni è divenuta un richiamo internazionale per gli amanti dell’outdoor, ma anche per famiglie e curiosi, un simbolo iconico del turismo active nel ponente ligure.

Nella tre giorni dedicata al mondo MTB, oltre alla gara “24H” pronta ad accogliere oltre 2.000 bikers da tutto il mondo per coronare la sua 22esima edizione, è prevista la tappa di ripartenza, dopo una sosta forzata a causa della pandemia, del prestigioso Wembo – World SOLO 24 Hours MTB Championship, al quale parteciperanno campioni mondiali della disciplina provenienti da tutti e cinque i continenti.

Will Loevner e Chelsey Magness, che hanno vinto i Wembo Americas Championships nel 2021, sono entrambi piloti molto forti, ma devono competere contro Cory Wallace (Canada), Gaia Ravaioli (Italia) e Jason English (Australia); anche l’austriaco Rudolph Springer vincitore per ben 5 volte alla 24h di Finale, compreso un titolo di campione europeo ha le carte in regola per portarsi a casa il titolo. I molti titolati presenti a questo mondiale rendono questa competizione Wembo fantastica ed eccitante, commenta il presidente WemboRussell Baker. Cory e Gaia sono stati dominanti in Brasile nel 2019, in particolare Gaia, e ovviamente sono i campioni mondiali in carica della 24 ore in solo Wembo. Cory ha fatto molte gare di endurance in mountain bike in tutto il mondo e probabilmente è nelle migliori condizioni di gara della sua vita, continua Baker, è il numero uno in questo momento, ma ha ancora molta strada da fare per eguagliare i 7 titoli mondiali di Jason English.

Finale Ligure si ricandida così per la terza volta ad ospitare un campionato mondiale Wembo: infatti già nel 2012 e nel 2017 a Finale Ligure sull’altopiano delle Manie erano stati assegnati i titoli di campioni del mondo Endurance di Mountain Bike.

Il 27, 28 e 29 maggio Finale si prepara dunque ad accogliere l’evento e i suoi partecipanti, che ad attenderli troveranno un programma denso di adrenalina e attività, così articolate: Wembo – World SOLO 24 Hours MTB Championship 2022 (da venerdì 27 maggio a sabato 28 maggio); 24H of Finale MTB, la Team Race dedicata a tutti i partecipanti in Mountain Bike, che partirà dopo l’arrivo del mondiale; 24H of Finale E-MTB, la Team Race dedicata a tutti i partecipanti in E-MTB, che partirà dopo l’arrivo del mondiale e si svolgerà in contemporanea alla gara MTB ma su un percorso differente.

Nei prossimi giorni vedremo quindi sui più bei sentieri della Finale Outdoor Region professionisti o amatori del mondo bike percorrere un circuito ad anello su trail con vedute spettacolari, sfidandosi nel compiere il maggiore numero di giri nell’arco di 24 ore, sia in team che in solitaria.

Novità della 22^ edizione è la cooperazione del Consorzio For con la 24H di Finale infatti i partecipanti troveranno nel loro pacco gara oltre alfa maglietta e al tubolare scaldacollo la “For You Card”, un fantastico e innovativo strumento creato per avere i sentieri della Finale Outdoor Region in condizioni ottimali. La 24H in questo modo partecipa alla tutela e manutenzione del territorio.