Tomatis: “Io il sindaco che inaugurerà il polo scolastico? Già soddisfatti di aver portato a casa l’opera”

Albenga. L’attuale sindaco di Albenga Riccardo Tomatis sarà ricordato, così come il suo predecessore Giorgio Cangiano (di cui è stato vice), per aver dato il via all’iter di demolizione dell’ex caserma e contestualmente al progetto di realizzazione del tanto atteso Polo Scolastico.

Ma mentre la sabbia corre sempre più veloce sulla clessidra e le elezioni comunali ingaune si avvicinano sempre di più, sorge spontanea una domanda.

Lo scenario è l’ex caserma Turinetto, l’obiettivo ambizioso per il futuro è il Polo Scolastico, ma è nelle intenzioni del primo cittadino essere anche il sindaco che lo inaugurerà? Possibile sì, ma solo passando da una eventuale ricandidatura.

Una domanda imprevista alla quale il primo cittadino di Albenga non si è sottratto: la notizia non è tanto la conferma di una ricandidatura, che non è arrivata, quanto la mancata chiusura all’ipotesi, che rende questo scenario possibile e concreto.

“In primis, bisogna vedere quando sorgerà il Polo Scolastico, visto che, come ben sappiamo, su grandi opere come questa i tempi sono sempre incerti. Ma ammetto che sarebbe una grande soddisfazione, – ha dichiarato Tomatis, prima di precisare. – Già essere stato vicesindaco e assessore ai lavori pubblici quando il Comune di Albenga ha ottenuto il finanziamento ed essere sindaco all’inizio dei lavori è un motivo di grande soddisfazione. L’importante è che il Polo Scolastico venga realizzato indipendentemente da chi sarà alla guida della Città“.