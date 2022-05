Toirano e l’Alta Via dei Monti Liguri protagoniste di “La Penisola del Tesoro” di Touring Club

Toirano. Anche Toirano parteciperà a “La Penisola del Tesoro”, l’iniziativa del Touring Club che da vent’anni porta cittadini e turisti alla scoperta dell’Italia meno conosciuta.

L’evento, in programma l’11 e 12 giugno, quest’anno torna in una veste nuova “a tema”: il filo conduttore delle iniziative saranno infatti i tanti cammini, grandi e piccoli, noti e meno noti, sparsi per l’Italia. Venti iniziative in venti regioni d’Italia: un modo nuovo per conoscere e valorizzare il territorio​.

In Liguria la protagonista sarà l’Alta Via dei Monti Liguri.

L’11 giugno è in programma un “Trekking urbano nelle borgate”. L’orario di ritrovo è fissato alle 15 in piazza San Martino. La passeggiata, della durata di circa tre ore, tocca le principali borgate (Bengiae, Dari, Certosa, I Mulini, Barescione, Crociata, la Braia e Borgo), il centro storico e il museo etnografico della Val Varatella, per mostrare luoghi di interesse storico culturale e raccontare i luoghi del cuore della comunità di Toirano. Quattro chilometri a passo lento, passeggiata adatta a tutti che si conclude con la visita e una degustazione al Frantoio Rosciano. Qui per prenotare.

Il 12 giugno, invece, è in programma un’escursione “Dal Giogo di Toirano al Giogo di Giustenice”. Il termine Giogo fa pensare al mezzo per attaccare i bovini, in questo caso invece è la sommità di una montagna, un valico, anzi due valici. Il Giogo di Toirano si apre fra il monte Sebanco e il Bric Pagliarina e collega il bacino padano con quello del mar Ligure. Sosta per il pranzo al sacco (a cura dei partecipanti).

Partendo dal Giogo di Toirano si sale sul primo tratto ripido, un sentiero con delle roccette, in un bosco fra conifere e latifoglie; man mano che si sale, il panorama è fantastico. Le conifere lasciano posto alle latifoglie. Il sentiero diventa più dolce, fra i pini silvestri, faggi e nocciole e poi la salita diventa nuovamente ripida (30 minuti dalla partenza). Un saliscendi ci porta a 1077 metri in una faggeta, con il sentiero a tratti ripido. La vista è sull’isola Gallinara, sulla costa ligure. Si è sul sentiero dell’Alta Via dei Monti Liguri, si prosegue sino all’area pic-nic del Giogo di Giustenice e in un’area SIC (sito di importanza comunitaria), il limite sud orientale dell’areale della Gentiana Ligustica, una specie protetta endemica delle Alpi Liguri e Marittime. Sulle pendici dei monti sorgono numerose “caselle”, piccole costruzioni realizzate con pietre a secco che servivano a pastori e contadini come ricoveri temporanei o depositi. Dal Giogo di Giustenice si percorre una piccola sterrata con diversi sali scendi in un’immensa faggeta, sino a riportare al Giogo di Toirano da dove si è partiti partiti con vista sulla valle di Bardineto.

L’itinerario ha un percorso ad anello di 9 chilometri circa e un dislivello di 574 metri con salite e discese a tratti ripide. E’ un percorso per tutti. Il ritrovo è alle 9 nella piazza davanti alla chiesa di San Martino. Il punto di partenza dei percorsi si raggiunge in auto (in 30 minuti circa); per una maggiore sostenibilità ed in considerazione della limitata possibilità di parcheggio al Giogo, è necessario condividere il viaggio. Ogni uscita ha una durata di 6 ore circa. E’ consigliabile dotarsi di scarponcini alti e bastoncini. Prenotazioni qui.

Ultimo percorso, per tutti, con andata e ritorno sullo stesso percorso. Partendo dal Giogo di Toirano si imbocca una piccola strada sterrata fra faggi (Fagus sylvatica), un gran bosco di alberi longevi che possono arrivare ad essere plurisecolari; un tempo dai suoi frutti si ricavava un olio. Attraverso questo grande bosco che a tratti fa vedere il panorama sulla valle di Bardineto, si giunge al Giogo di Giustenice. Le giovani foglie dei faggi, con la luce del sole che filtra tra le giovani foglie dei faggi accompagna durante tutta l’escursione. Una camminata per tutti con l’immersione in una natura incontaminata. Prenotazione qui.

Al termine dei percorsi, nel pomeriggio, rientro a Toirano e piccolo ristoro nel Parco del Marchese in collaborazione con i commercianti e il centro anziani Aurora.

La partecipazione agli itinerari guidati è gratuita. La prenotazione è obbligatoria a partire da martedì 24 maggio fino ad esaurimento posti disponibili. I percorsi e i tratti di cammino scelti sono tendenzialmente praticabili da tutti. Anche i più semplici possono però presentare qualche salita e discesa breve e ripida da non sottovalutare. E’ necessario prevedere un’adeguata attrezzatura: calzature robuste da trekking, zaino, cappello, occhiali da sole, crema solare, antiinsetto, giacca impermeabile e borraccia per l’acqua.