Thea Lafond e Rafael Pereira le stelle di triplo e 110 ostacoli al Meeting di Savona

Savona. Caraibi, Sudamerica, Africa e, ovviamente, Europa: c’è quasi tutto il globo in due specialità dell’undicesimo Meeting internazionale Città di Savona-Memorial Giulio Ottolia (tappa del Continental Tour Challenger di World Athletics) di mercoledì 18 maggio.

Si tratta del salto triplo femminile e dei 110 metri ostacoli maschili. In pedana la stella sarà Thea Lafond, saltatrice di Dominica che in carriera vanta 14,60 di primato personale e che negli ultimi dodici mesi è stata finalista olimpica a Tokyo e quarta nella rassegna iridata indoor a Belgrado.

Della Repubblica Dominicana è invece Ana Lucia José Tima, un personale da 14,49 centrato l’anno scorso. La risposta europea sarà rappresentata soprattutto dalla britannica Naomi Metzger (14,22 di PB e un bronzo europeo Under 20 in carriera) e dalle vedette azzurre Dariya Derkach (14,47 di personale lo scorso anno e un limite indoor portato a 14.26 in inverno) e Ottavia Cestonaro (un primato da 14,18 e un titolo europeo Under 20 in bacheca), i cui palmarès valgono assieme 17 titoli italiani assoluti.

Tra le barriere l’azzurro di punta è Hassane Fofana (Fiamme Oro), semifinalista mondiale indoor con un personale da 13″42, affiancato da Lorenzo Simonelli (CS Esercito), atleta da 13″79 e bronzo europeo Under 20 2021: la concorrenza sarà di alto profilo con il brasiliano campione sudamericano 2021 Rafael Pereira, cresciuto tantissimo negli ultimi mesi (13″27 ma anche 7″58 nei 60 metri ostacoli indoor, primato continentale) e con Wellington Zaza (Liberia), approdato al record nazionale a 13″36.

Hassane Fofana (foto Giancarlo Colombo)

Thea Lafond (foto Commonwealth Games 2018)

Dariya Derkach (foto Colombo/Fidal)