Tennis Club Albenga, Luca Appino presenta il libro scritto insieme a Toni Nadal

Albenga. Nel weekend di sabato 21 e domenica 22 maggio scenderà in campo al Tennis Club Albenga, con i tecnici del team di Tennis Village e Tennistars, il coach internazionale Luca Appino, già ideatore del progetto Tennis Talents in tutta Europa, alla ricerca di nuovi giovani talenti.

La tappa di Albenga sarà in esclusiva per la Liguria e Luca Appino presenterà “Tennis Talents Scout”, il suo nuovo libro scritto con Toni Nadal, ai tecnici liguri ed alla stampa, sabato 21 maggio alle ore 18,30 presso il tennis club albenganese.

Toni Nadal è famoso al grande pubblico per essere non solo lo zio ed il coach di Rafa Nadal ma anche per essere oggi il coach di uno dei giovani più forte del circuito, ovvero Felix Auger-Alassine.

Sarà un’occasione per tanti giovani tennisti liguri per confrontarsi in campo con un grande coach e per vivere un weekend ricco di emozioni.

La copertina del libro