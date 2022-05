Team ACM Savona: Elsamahody e Rocca vittoriosi all’evento Fight Games di Genova

Savona. Nella giornata di ieri, domenica 8 maggio, due atleti del Team ACM Savona, seguiti dal tecnico Livio Regina, si sono recati a gareggiare alla manifestazione Fight Games, molto conosciuta in regione, che si svolge ormai da diversi anni.

Il promotore dell’evento è Marco Costaguta con il suo entourage. La gara si è svolta a Genova, nel palazzetto di Manesseno, e i savonesi hanno combattuto nelle Mixed Martial Arts, specialità che prevede sia scambi di percussione (striking) e che di lotta (grappling). Ogni incontro si è svolto sul tatami e prevedeva due round da tre minuti ciascuno.

Mohamed Elsamahody, 23 anni, e Giorgio Rocca, 26enne, hanno vinto i loro rispettivi incontri.

Poi, per rimpiazzare uno degli atleti assenti, Giorgio Rocca ha disputato un secondo buon match, ma complice la stanchezza non è riuscito a bissare il risultato.

“Giorgio Rocca si allena con noi da settembre e sono soddisfatto dei suoi miglioramenti – afferma Livio Regina -, gareggiando in così poco tempo in uno sport complesso e completo come le MMA dilettantistiche. Mohamed, al terzo anno con noi, ha confermato tutti i suoi progressi, dominando il combattimento in tutte le sue fasi, sia in piedi che a terra”.

“Tra i tanti team savonesi presenti a gareggiare nelle altre discipline da ring e tatami, siamo stati gli unici impegnati in questa specialità, mostrando un buon livello tecnico-tattico della nostra scuola di arti marziali” spiega il coach.

“Gli allenamenti, presso la nostra sede di via Aglietto 71 a Savona, andranno avanti ancora a maggio e giugno, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,15 alle 20,30, perché ci aspettano altri importanti impegni agonistici, come quelli del 29 maggio a Torino nella gabbia e la Coppa Italia a Milano il 19 giugno. Ci fermeremo a luglio e ad agosto per la pausa estiva, in modo da riprendere a settembre carichi per la stagione a venire. Invitiamo chiunque sia appassionato o interessato a questa disciplina a venirci a trovare, superando stereotipi o pregiudizi che la affiancano a sport violento o ambienti poco raccomandabili. Dal 2013 gestisco questa scuola, oltre ad essere insegnante di educazione fisica a scuola e vi posso assicurare che il nostro è un ambiente sano, tranquillo e inclusivo verso tutti” conclude Livio Regina.

La locandina dell’evento