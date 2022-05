Tari più leggera a Borghetto, il sindaco: “Sgravi per le attività commerciali e aiuti per le famiglie in difficoltà”

Borghetto Santo Spirito. Tari più leggera con sgravi per le attività commerciali e aiuti per le famiglie in difficoltà. Lo ha stabilito il Comune di Borghetto Santo Spirito.

In occasione dell’ultima riunione del consiglio comunale l’amministrazione borghettina ha approvato il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di raccolta dei rifiuti e a seguire le tariffe della Tari 2022.

“Le tariffe – dichiara il sindaco Giancarlo Canepa – sono praticamente invariate rispetto allo scorso anno con un leggerissimo calo, di qualche euro, per le utenze domestiche. Ma la cosa importante è che grazie al decreto legge 4/2022 e al fatto che avevano ancora a disposizione 154.000 euro del cosiddetto ‘fondone per le funzioni fondamentali’, possiamo, per un importo di 113.000 euro, riconfermare gli importanti sgravi per le attività commerciali già messi in campo lo scorso anno”.

Gli sgravi riguarderanno la quasi totalità delle attività commerciali con percentuali variabili che arriveranno fino al 50% per le attività maggiormente penalizzate dalle restrizioni Covid (bar, ristoranti ecc.). “Con queste riduzioni, unitamente all’introduzione del co-working e alla modifica del piano delle somministrazioni e del piano del commercio vogliamo contribuire ad incentivare la ripresa economica del paese – precisa Canepa – Abbiamo anche pensato al sociale e alle famiglie in difficoltà e riservato 41.000 euro che verranno utilizzati per uno specifico bando TARI analogamente a quanto già fatto con il bando affitti e il bando bollette”.

Il pagamento della Tari avverrà in due rate, con l’acconto del 60% calcolato sulle tariffe 2021 entro il mese di luglio 2022 e il saldo del restante 40% calcolato sulle tariffe 2022.