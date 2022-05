Tamponamento tra due auto in A10, un ferito

Finale Ligure. Incidente questa mattina sull’autostrada A10, nel tratto tra Finale e Pietra Ligure, in direzione Francia.

Secondo quanto appreso, intorno alle 12 e 15, si è verificato un tamponamento tra due auto, per cause ancora in via di accertamento. Ad avere la peggio uno dei due conducenti alla guida dei veicoli coinvolti nel sinistro. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, militi della Croce Verde di Finalborgo e 118.

La persona ferita è stata estratta dall’abitacolo dai pompieri e dopo le prime cure da parte dei sanitari è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Praticamente illeso l’altro conducente.

Stando alle prime informazioni, nonostante l’impatto e la dinamica dell’inciente, non ha riportato gravi traumi e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Il traffico sulla tratta autostradale è rimasto bloccato per consentire l’azione dei soccorritori.