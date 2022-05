Sup Team Savona fa rotta verso sud e conquista ottimi risultati sul mar Ionio

Savona. Gli atleti del Sup Team Savona si sono diretti con i loro stand up paddle dal nord-ovest della penisola verso sud-est, per affrontare la terza tappa del campionato del circuito italiano Sup Race.

Sabato 7 e domenica 8 maggio si è svolta la Lido Gandoli Sup Race, gara del circuito italiano di Sup organizzato dalla Federazione Italiana Canoa e Kayak.

Lido Gandoli, a Leporano, in provincia di Taranto, sul mar Ionio, si trova in una baia fantastica; durante le gare il vento soffia da sud e le onde sono alte.

Il sabato si posticipa la gara tecnica fino ad ottenere condizioni di sicurezza; gli atleti del Sup Team Savona si trovano a dover affrontare le onde alte ma ne escono con ottimi risultati: Sara Oddera prima di categoria (over 50), Paolo Nardini quarto di categoria (over 50).

La domenica le condizioni del mare sono ancora brutte; si decide di accorciare il percorso della long distance per gareggiare in sicurezza. Sara con il suo Sup raggiunge la prima posizione over 50 e si classifica quarta assoluta nella categoria femminile.

Sara Oddera e Paolo Nardini a Lido Gandoli