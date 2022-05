Pietra Ligure. Grande successo per la settima edizione di “Pietra Ligure InFiore”, l’attesissima rassegna internazionale delle infiorate artistiche. L’edizione 2022, che si tiene oggi, sabato 28, e domani, domani 29 maggio, segna il rifiorire e la ripartenza dopo i due lunghissimi anni segnati dal covid-19. Parteciperanno oltre 800 infioratori, in rappresentanza di 42 città italiane e delle città di Anykščiai (Lituania), Buenos Aires (Argentina), Châteaumeillant (Francia), Castropol e Ponteareas (Spagna), Uniejów (Polonia), Offenburg e Mühlenbach (Germania) e Csömör (Ungheria).

E’ stata inaugurata oggi pomeriggio in piazza San Nicolò dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e i primi cittadini dei Comuni del comprensorio, i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza, Brunello Brunetto e Alessandro Bozzano, l’onorevole Sara Foscolo.

La manifestazione, a cadenza triennale, è organizzata dal Comune di Pietra Ligure, in collaborazione con il “Circolo Giovane Ranzi”, con il patrocinio di Regione Liguria e delle Associazioni nazionali “Città dell’Infiorata” e “Infioritalia”.

Tante le persone che sono arrivate per visitare l’infiorata più importante e grande d’Europa. Soddisfato il sindaco Luigi De Vincenzi: “E’ una grande manifestazione che ha superato le aspettative che avevamo. Si sente una grande voglia di ritornare alla normalità. Ma oggi siamo andati oltre e abbiamo presentato qualcosa di più. Dev’essere il preludio di una grande estate”.

Fa eco il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti: “E’ una straordinaria manifestazione e quest’anno ha un po’ di sapore in più. Si festeggia non solo la primavera dei fiori ma anche delle persone che possono tornare a godersi questa magnifica stagione in Liguria senza la pura del Covid augurandoci che questo possa durare”. E rivolge un invito: “Consiglio a tutti quelli che non l’hanno mai vista di venire, in queste dimensioni e bellezza solo a Pietra e in Liguria”.

Settima edizione “Pietra Ligure InFiore”

I numeri del turismo registrati durante i ponti di primavera fanno ben sperare in una stagione estiva a gonfie vele: “Ora troviamo un mondo migliore di prima, il Covid ha migliorato alcune cose e la voglia di vivere è tornare più potente di prima. Oggi in tutta la Liguria ho trovato tanta gente e voglia di svago. La nostra regione è pronta ad accogliere migliaia e migliaia di turisti“.

L’evento, annoverato come il più importante e grande d’Europa, tutela, promuove e valorizza la conoscenza e le tradizioni legate alla realizzazione delle “infiorate”, antica espressione etnico-culturale di arte effimera, frutto della storia e dell’arte di diverse comunità italiane, europee ed extra europee.