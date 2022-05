Studenti dell’Alberghiero di Alassio protagonisti di un “menù europeo”

Alassio. Si è svolta online la conferenza conclusiva del progetto “Appetit auf Europa” organizzata dal Goethe-Institut di Torino, a cui hanno partecipato 35 studenti dell’Istituto Giancardi-Galilei-Aicardi di Alassio, provenienti dalle classi IV A Cucina, IV A Pasticceria, IV A Sala-Accoglienza, V A Pasticceria, V A Cucina, V A Sala- Accoglienza, III A Accoglienza, coordinati dalla docente di lingua tedesca Barbara Mazzolli. La conferenza ha visto la partecipazione anche di due esperti: Tania Dräger de Teran del WWF e Hubert Hohler dell’Alleanza dei Cuochi Slow Food.

Obiettivo finale del progetto era creare un Menù europeo in sinergia con altre scuole alberghiere italiane ed estere.

Gli alunni provenienti da Italia, Germania, Francia, Belgio e Spagna nella prima fase del Progetto hanno realizzato un proprio menù, ricercando alimenti, piatti tipici locali/regionali quasi dimenticati, che rappresentassero il proprio territorio, ne hanno vagliato la sostenibilità, tenendo anche in considerazione il problema dello spreco alimentare.

I lavori si sono svolti da ottobre ad aprile, secondo un fitto calendario di attività, a partire dalla registrazione di interviste in lingua tedesca sulla Cucina italiana, sui cibi preferiti e sull’ Alimentazione del Futuro per passare poi alla parte pratica di realizzazione dei Menù del Territorio e alla redazione di un ricettario bilingue, completo di tabelle dei valori nutrizionali dei piatti tipici ma “sostenibili”, da inserire poi su un padlet, che è stato arricchito con video, video-ricette, disegni, schede e testi sui prodotti tipici regionali, locali, DOP, IGP, PAT, De.Co e sui vini da degustare sul Territorio.

Per la realizzazione del menù tipico del Ponente Ligure gli allievi dei Laboratori di Cucina, Pasticceria, Sala-Bar e Vendita si sono tuffati nella tradizione ligure e nella ricerca di ricette dimenticate e di prodotti tipici che tradizionalmente non compaiono nei menù locali.

“Ne è scaturito un menù – spiega Fabio Macheda, assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio – che potrebbe ben figurare in hotel e ristoranti della Riviera Ligure”.

Si parte con un aperitivo al basilico, crostini di pane di Triora con ricotta di pecora “brigasca”, marò (pesto di fave) e pomodori secchi accompagnato da una Lumassina delle “Colline Savonesi” IGT vivace. L’antipasto è un Tortino di zucchine trombette con concassè di pomodoro cuore di bue, aglio di Vessalico e olive taggiasche; il vino di accompagnamento è un Pigato DOC “Riviera ligure di Ponente”. Come primo piatto, Pansotti di carciofi, noci e pesto abbinato ad un Vermentino DOC “Riviera ligure del Ponente savonese”. La seconda portata si compone di una frittura orto e mare con salsa al prezzemolo e alici salate. Un passito di Pigato accompagna la “Stroscia”, il caratteristico dolce che non si taglia ma si rompe, dal dialetto “strosciare”(spezzare, rompere). Infine la “Spongata ligure”, in versione “mignon” servita con il caffè espresso.

Gli alunni del “Giancardi” si sono collegati in rete con gli allievi delle altre scuole partecipanti per scambiare idee, comunicare i propri risultati culinari, spesso innovativi, e redigere insieme a loro un menù europeo da pubblicare su un padlet comune, dove poter scrivere commenti personali, esprimere pareri, apprezzamenti e chiedere delucidazioni sulle specialità dei paesi europei, che sognano di visitare!

La conferenza conclusiva del Progetto non è stata l’ultima occasione di “scambio” per i ragazzi europei: il 23 maggio si assisterà alla pubblicazione del libro di Ricette europee e poi…appuntamento al 24 maggio, alla “Conferenza sul Clima”, evento finale del progetto principe del Goethe-Institut, “Zukunftswerkstatt Europa” (Europa: officina del Futuro), dove saranno presenti anche alunni di licei e istituti tecnici.

“Alla vigilia del 9 maggio, giornata dell’Unione Europea – commenta ancora Macheda – credo che il percorso compiuto dai ragazzi e dalle ragazze dell’Alberghiero di Alassio e di tutti gli Istituti Europei che hanno preso parte al progetto sia uno splendido messaggio di unione e condivisione. Per quanto riguarda il nostro Istituto si tratta di proseguire nel solco di un progetto di riscoperta delle tradizioni, le DeCo in primis, ma certamente non solo quelle, e di prendere sempre più confidenza con realtà e lingue differenti attraverso questi progetti, quelli di collaborazione con la Camera di Commercio di Nizza: un mondo che è in realtà quello di riferimento del nostro turismo, con il quale dovranno interagire una volta usciti dalla scuola”.