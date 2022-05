Stipendi degli amministratori ad Albenga, Roberto Tomatis alla maggioranza: “Io ho rifiutato gli emolumenti”

Albenga. Continua il botta e risposta tra il consigliere di minoranza di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis e la maggioranza di Albenga rispetto all’aumento degli emolumenti per gli amministratori comunali.

Afferma Tomatis: “Sbaglia l’assessore l’amministrazione a contestare il mio intervento sull’aumento degli stipendi in un momento in cui gli amministratori dovrebbero invece dare il loro buon esempio investendo il denaro che incassano in interventi essenziali per la collettività albenganese. Stravolgere la realtà non è un bell’esempio, ho rifiutato gli emolumenti perché anche una goccia può fare tanto in un mare in burrasca. Mi riferisco al fatto appunto che io stesso ho preferito non incassare alcun denaro da consigliere comunale”.

“Un piccolo sforzo da parte di tutti gli amministratori e non di singoli può essere d’aiuto agli albenganesi in difficoltà. Spiace notare poi che a miei interventi educati e puntuali debba incassare offese gratuite da parte di un componente della giunta. Non c’è nessuna ‘cattiva fede’ nel constatare che nel bilancio siano avanzati soldi per un milione di euro che l’assessore e il resto della giunta avrebbero potuto investire in interventi utili per gli albenganesi. Parlano i documenti portati in discussione nell’ultimo consiglio comunale. Semmai sono proprio i cittadini di Albenga che devono essere informati della ‘cattiva’ gestione delle casse comunali”.

“Il sindaco stravolge la realtà dei fatti ma gli albenganesi sapranno come valutare il suo operato e quello della maggioranza troppo «prudente» in un periodo di vacche magre”, conclude Tomatis.