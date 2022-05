Spotornese vs Priamar Liguria (live): la cronaca del secondo tempo

SPOTORNESE 0 – PRIMAR LIGURIA 0

50′ Conclusione di Cuka appena dentro l’area. Para Filippo.

Clima ancora più caldo. Coreografia dei tifosi della Spotornese con tanto di fuochi d’artificio.

46′ Si riparte con gli stessi ventidue. Subito la Priamar pericolosa con Esposito, Filippo smanaccia sulla linea.

Secondo tempo

45′ Corner della Priamar. Filippi esce male ma la palla resta lì. Si chiude qui un primo tempo equilibrato.

40′ Bella iniziativa personale di Russo. Va via a Bardhi sulla fascia e entra in area. Tiro forte ma troppo centrale. Para Quaranta.

35′ Gran giocata di Bianchi sulla fascia destra: salta due uomini e mette sul secondo palo per Cuka. La conclusione del giovane rossoblù è respinta in corner. Sugli sviluppi, Scarrone appostato dentro l’area calcia verso la porta. Tiro sporcato da un difensore. Filippi la fa sua.

33′ Bella punizione di Vallone dal limite dell’area. La palla finisce di poco fuori alla destra di Filippi.

30′ Azione in verticale della Spotornese sull’out di sinistra. Carminati imbecca Piccardo. Traversone interessante ma Dalpiaz è attento e respinge di testa.

28′ Esposito calcia una punizione dalla lunga distanza con Filippi leggermente fuori dai pali. Il portiere poi torna sui suoi passi e blocca agevolmente.

26′ Goal annullato alla Spotornese. Piccardo calcia verso la porta. Carminati di testa devia mandando fuori tempo Quaranta. Tutto fermo per fuorigioco.

25′ Partita ancora sui binari dell’equilibrio. Leggermente superiore il possesso palla della Priamar ma la gara rimane molto bloccata.

21′ Ferro ci prova dalla distanza. Conclusione fuori misura.

19′ Corner battuto in mezzo da Esposito. Ferrigno riesce a colpire di testa ma è disturbato da un difensore. Palla alta sulla traversa.

14′ Conclusione di Ferrigno dalla grande distanza. Palla deviata e corner per la Priamar Liguria.

12′ Occasione Spotornese. Pellizzari si incarica di battere una punizione in prossimità del limite dell’area. Conclusione non troppo angolata ma insidiosa. Quaranta in tuffo smanaccia sopra la traversa.

10′ Fallo di Bisio al limite dell’area. Primo ammonito del match.

8′ Goal annullato alla Spotornese. Ferro indirizza in mezzo all’area una punizione nei pressi del calcio d’angolo. Puppo di testa riesce a mettere alle spalle di Quaranta ma Accame ferma tutto per un fallo in attacco.

7′ Primi minuti di studio. Posta in palio alta. Grande battaglia a centrocampo.

Moduli: Spotornese e Priamar Liguria stanno adottando in questi primi minuti due moduli speculari. Le squadre puntano sul tridente: 4-3-3 per entrambe. Più esperto l’attacco di Luca Calcagno con Carminati-Puppo-Pellizzari. A fianco di Vallone, tra i savonesi, i giovani Cuka e Bianchi.

Divise: Spotornese con la classica divisa biancoceleste. Pantaloncini e calzettoni bianchi. La Priamar gioca con la maglia rossa. Pantaloncini e calzettoni blu.

1′ Si parte. Prima del fischio di inizio c’è stato un minuto di silenzio per ricordare il dirigente della Priamar Liguria Carlo Cipollina, scomparso questa settimana. Direzione di gara affidata ad Accame.

Pubblico numerosissimo per una partita di Seconda Categoria. Tutto esaurito con da una parte i Drunkerz, la tifoseria organizzata della Spotornese, mentre dall’altra numerosi giocatori del settore giovanile della Priamar Liguria venuti per tifare i “grandi”. Tantissimi anche gli appassionati. Parcheggi e posti esauriti nell’impianto leginese.

Spotornese: 1 Filippi, 2 Russo, 3 Crovella, 4 Ottonello, 5 Nocerino, 6 Ferro, 7 Piccardo, 8 Dorigo, 9 Puppo, 10 Pellizzari, 11 Carminati. A disposizione: 12 Marangon, 13 Basso, 14 Bovero, 15 Manfrini, 16 Chessa, 17 Lione, 18 Colombino, 19 Vanara, 20 Cossu. Allenatore: Calcagno.

Priamar Liguria: 1 Quaranta, 2 Saturni, 3 Bardhi, 4 Scarrone, 5 Dalpiaz, 6 Bisio, 7 Vallone, 8 Bianchi, 9 Cuka, 10 Esposito, 11 Ferrigno. A disposizione: 12 Barbara, 13 Cyrbja, 14 Andriello, 15 Lavagna, 16 Quaglia, 17 Marouf, 18 Bianco, 19 Colombi, 20 Fiore. A disposizione: Bresci.

Si gioca in casa della Spotornese in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season. Per lo stesso motivo, in caso di parità al termine dei supplementari i ponentini si aggiudicherebbero la finale. La vincitrice dovrà aspettare i ripescaggi per poter festeggiare l’approdo in Prima Categoria.

Savona. Pubblico delle grandi occasioni al “Ruffinengo” di Legino. La Spotornese e la Priamar Liguria si giocano la finalissima dei play off del girone “b” di Seconda Categoria. I biancazzurri di mister Calcagno si presentano a questo appuntamento dopo aver conteso fino all’ultima giornata il titolo alla San Francesco Loano. Non sono passati dalla semifinale perché hanno concluso il campionato con un margine superiore di cinque punti rispetto al Cisano quinto della classe. La Priamar Liguria, invece, ha giocato domenica scorsa contro il Borgio Verezzi. I ragazzi di mister Alessio Bresci hanno staccato il pass per la finale al termine di una partita dalle mille emozioni terminata 2 a 1.