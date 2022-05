Sportivo Savonese, Sara Meloni ha ricevuto il premio “Speranza Azzurra”

Savona. La Commissione Benemerenze Sportive del Comitato Olimpico Nazionale e la Sezione Rinaldo Roggero dei Veterani dello Sport di Savona, durante la cerimonia dello Sportivo Savonese 2021/2022, tenutasi venerdì 27 maggio nella Sala Rossa del Comune di Savona alla presenza delle autorità civili, militari, religiose e sportive, hanno assegnato a Sara Meloni, la giovanissima atleta del Team Endurance di Borghetto Santo Spirito, prodigio della corsa, 10 anni di età, allenata dal papà Piernicola Meloni e dalla mamma Eleonora Ferrara, il premio “Speranza Azzurra”.

Un premio che individua ed incentiva quei giovani atleti che, nei vari sport, in un prossimo futuro potrebbero arrivare a vestire la maglia della Nazionale italiana.

Per Sara Meloni che sta finendo le scuole elementari e si prepara alle scuole medie questa è la terza benemerenza ricevuta per i prestigiosi risultati ottenuti in carriera e ha già all’attivo diversi primati sui 5 e i 10 km, vari titoli regionali e italiani conquistati nella sua categoria e a Londra nella difficilissima Richmond Park Half Marathon, un cross di 21 km con salite e temperature rigidissime è riuscita a precedere le atlete adulte vincendo la categoria femminile nonostante non stesse andando neanche forte, arrivando come se niente avesse fatto e lasciando i presenti increduli.

Ha consegnato il premio il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa. Durante la premiazione erano altresì presenti il sindaco di Savona Marco Russo, l’assessore allo sport di Savona Francesco Rossello, l’assessore allo sport di Borghetto Santo Spirito Celeste Lo Presti, il delegato Coni della Provincia di Savona Roberto Pizzorno e il presidente della Sez.Roggero Carlo Colla. Dalle autorità sono giunti i complimenti a Sara e agli allenatori Piernicola Meloni e Eleonora Ferrara.

La premiazione