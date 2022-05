Sport Center Savona, ricco bottino di medaglie al campionato mondiale kuoshu

Savona. Si sono svolti presso Cinecittà World, a Roma, da venerdì 13 a domenica 15 maggio, il 7° campionato mondiale kuoshu ed il 22° open international Dragon Cup, con la partecipazione di atleti provenienti da molteplici paesi di tutto il mondo.

Lo Sport Center Savona, sulle orme del maestro Ugo Mazzarella, si è presentato nella categoria Sanda portando a casa un medagliere carico: due ori, tre argenti e un bronzo.

Nelle categorie light, primo posto per Francesco Antonio Vadalà nei -75 kg e per Antonio Saracino nei -90 kg; seconda posizione ottenuta da Marco Caviglia (-70 kg) e Riccardo Badano (-65 kg); terzo Orlando Onnis (-70 kg). Nel contatto pieno, categoria -75 kg, seconda posizione per Alessandro Spadola.