Cairo M. E’ ormai sotto controllo incendio boschivo in zona Madonna del Bosco, a Cairo Montenotte, divampate questa mattina, con le fiamme che hanno viste impegnate squadre dei vigili del fuoco, volontari Aib e un elicottero che ha coadiuvato le squadre a terra nelle operazioni di spegnimento.

Resta ancora da capire se il rogo potrà essere dichiarato spento già in serata, prima del buio, oppure se sarà necessario, anche a titolo cautelativo, mantenere un presidio notturno: già ora si sta ultimando il controllo degli ultimi piccoli focolai, ma la situazione è ormai giudicata risolta.

Una volta completata la bonifica dell’area boschiva coinvolta dall’incendio si analizzeranno le possibili cause del rogo: in corso le prime indagini dei carabinieri forestali e dei vigili del fuoco. Così come si sapranno gli ettari boschi distrutti.

Il punto da dove pare sia partito l'incendio

L’allarme è stato lanciato dai proprietari di una casa, una coppia americana che utilizza l’abitazione cairese per le proprie vacanze. In quel momento – hanno raccontato a IVG.it – stavano pranzando e, aprendo la finestra, si sono accorti di quanto stava accadendo.

Incendio a Cairo

Così hanno allertato anche i vicini di casa, con le fiamme che dal bosco stavano per dirigersi verso le abitazioni più vicine: fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o intossicata dal fumo sprigionato dal rogo.

Tra le ipotesi sull’origine delle fiamme un mucchio di sterpaglie lasciato proprio dalla coppia non lontano dal punto di origine dell’incendio, ma resta da accertare il motivo dell’innesco che ha poi determinato la situazione di emergenza.