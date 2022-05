Andora. Il distaccamento dell’Aeronautica Militare festeggia il 70esimo anniversario dell’insediamento a Capo Mele con un concerto eseguito dalla Fanfara della Prima Regione Aerea.

L’evento che si è svolto venerdì 27 maggio presso i giardini del Centro Culturale di Palazzo Tagliaferro, in collaborazione con il Comune di Andora, è stato anche l’occasione per coinvolgere gli studenti delle scuole primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo di Andora e Laigueglia, particolarmente distintisi durante il contest “Andora, il volo ed il mondo Aeronautico”.

L’Inno di Mameli ha dato il via al concerto della Fanfara che ha eseguito alcuni brani tratti dal repertorio della musica classica, moderna, leggera e da film italiani ed internazionali.

L’evento che ha visto la partecipazione di numeroso pubblico, oltre alle massime autorità civili e militari del territorio, è stato impreziosito dagli interventi del sindaco Mauro Demichelis, del prefetto di Savona Angela Lazzeri e del dirigente scolastico Michele Formica.

Il Tenente Colonnello Carlo De Giovanni, comandante del distaccamento AM di Capo Mele, nel salutare tutti i presenti, oltre a richiamare le varie iniziative ed eventi in calendario per celebrare la ricorrenza dei 70 anni della presenza dell’AM nel Comune di Andora, ha evidenziato l’impegno della forza armata a favore della collettività e per la salvaguardia dei compiti istituzionali e la difesa dei nostri cieli. “L’esibizione della Fanfara nel cuore di Andora – ha dichiarato – è stata un’occasione per testimoniare ancora una volta, in modo tangibile, il continuo rinnovamento del rapporto tra l’Aeronautica Militare e tutto il ponente ligure, che da ormai settant’anni accoglie nel suo territorio le donne e gli uomini in azzurro”.

Il distaccamento AM di Capo Mele, reparto alle dirette dipendenze del Comandante della 1^ Regione Aerea, fornisce supporto logistico sia alla 115^ Squadriglia Radar Remota che concorre alla salvaguardia dello Spazio Aereo Italiano ed è integrata nella catena radar della NATO, sia ai reparti Aeronautici del comprensorio. Durante il periodo estivo, opera come organismo di protezione sociale con turnazioni OPS gestiti tramite P.Uma.S.S. ed è inserito anche nel servizio CLIMS Internazionale.